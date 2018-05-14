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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1760176117621763

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 14:16

  Faceless написав:Кстати, обратил внимание, что в Бильше нет баллов по операциям, проведенным через гуглПей. По всем картам, не только ТАСа.

Г-Пєй же через "левые" токены проводит операции, а Більше напрямую пониторит "оригинальные" карты :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 15:07

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Спокойствие, только спокойствие!

У нас тривають останні підготування: сертифікати оформлено, бали накопичено й чотири IPhone X запаковано.
Даємо мотивуючі настанови колу й розпочинаємо!
Vuch
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