Г-Пєй же через "левые" токены проводит операции, а Більше напрямую пониторит "оригинальные" карты
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 тра, 2018 14:16
Г-Пєй же через "левые" токены проводит операции, а Більше напрямую пониторит "оригинальные" карты
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 15 тра, 2018 15:07
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Спокойствие, только спокойствие!
|