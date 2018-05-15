Г-Пєй же через "левые" токены проводит операции, а Більше напрямую пониторит "оригинальные" карты
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 тра, 2018 14:16
Г-Пєй же через "левые" токены проводит операции, а Більше напрямую пониторит "оригинальные" карты
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 15 тра, 2018 15:07
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Спокойствие, только спокойствие!
Додано: Вів 15 тра, 2018 17:29
тася и пенсия
Да никто нас не информировал и не собирается это делать... а вот банк за это несёт прямую отвественность, т.к. пенсионер доверил банку право на выплату пенсии... а вы информируете за 10 дней до окончания сроков достаточных для перевода пенсии в другой банк и то в ручном режиме... и как это назвать? неужели заботой о пенсионерах?
Додано: Вів 15 тра, 2018 17:44
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Коло сюрпризів заработало
Додано: Вів 15 тра, 2018 17:50
Додано: Вів 15 тра, 2018 18:01
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Вів 15 тра, 2018 18:02
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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