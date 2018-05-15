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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1761176217631764>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 14:16

  Faceless написав:Кстати, обратил внимание, что в Бильше нет баллов по операциям, проведенным через гуглПей. По всем картам, не только ТАСа.

Г-Пєй же через "левые" токены проводит операции, а Більше напрямую пониторит "оригинальные" карты :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 15:07

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Спокойствие, только спокойствие!

У нас тривають останні підготування: сертифікати оформлено, бали накопичено й чотири IPhone X запаковано.
Даємо мотивуючі настанови колу й розпочинаємо!
Vuch
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 17:29

тася и пенсия

TASCOMBANK написав:Информированием Клиентов занимается именно местный орган который и производит выплаты (пенсионный фонд). С 01.06.2018 все социальные выплаты будут приостановлены.

Да никто нас не информировал и не собирается это делать... а вот банк за это несёт прямую отвественность, т.к. пенсионер доверил банку право на выплату пенсии... а вы информируете за 10 дней до окончания сроков достаточных для перевода пенсии в другой банк и то в ручном режиме... и как это назвать? неужели заботой о пенсионерах?
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 17:44

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Коло сюрпризів заработало
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 17:50

  Amid написав:Коло сюрпризів заработало


Покрутил и 15 баллов на сегодня просадил. :(
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 17:53

Ratatui
Сертификат в сушию выиграл.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 17:56

  Amid написав:Ratatui
Сертификат в сушию выиграл.


Ваш день.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 18:00

На какие суммы сертификаты?
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 18:01

  Amid написав:Ratatui
Сертификат в сушию выиграл.

Два рола в Сушии :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 18:02

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

+15 баллов.
Vuch
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