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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1761176217631764

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 18:04

В прошлый раз в первый день щедрее подарки были, сегодня как-то не рыбный день:
1 сертификат Megogo, 1 сертификат Сильпо на 50 гривен, 2 сертификата СушиЯ и одно пополнение мобильного на 10 гривен.
Охотник на деньги
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Повідомлень: 626
З нами з: 19.12.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 94 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 18:06

Охотник на деньги
С двух аккаунтов?
Amid
 
Повідомлень: 698
З нами з: 12.06.08
Подякував: 54 раз.
Подякували: 118 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 18:09

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Faceless написав:Два рола в Сушии :mrgreen:

Один, причём, только в ресторане, вроде, на онлайн-заказ не распространяется, но позвоню в Сушию, уточню. Неохота на вокзал переться :).
Amid
 
Повідомлень: 698
З нами з: 12.06.08
Подякував: 54 раз.
Подякували: 118 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 18:10

  Amid написав:Охотник на деньги
С двух аккаунтов?

Нет, с семи аккаунтов, по некоторым вообще были выигрыши только +5 и +10, но там и балов было мало.
Охотник на деньги
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Повідомлень: 626
З нами з: 19.12.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 94 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 18:12

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Охотник на деньги написав:Нет, с семи аккаунтов

Вот уж, действительно, Охотник на деньги :).
Amid
 
Повідомлень: 698
З нами з: 12.06.08
Подякував: 54 раз.
Подякували: 118 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 18:14

  Amid написав:
  Охотник на деньги написав:Нет, с семи аккаунтов

Вот уж, действительно, Охотник на деньги :).

Та ладно, все мы здесь свинорылы разной степени упитанности. :D
Охотник на деньги
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Повідомлень: 626
З нами з: 19.12.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 94 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 18:53

c 14 акков (42 спина) 1 ролл и 14 дней мегого, азино три топора отдыхает.
WachtAmRhein
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Повідомлень: 8298
З нами з: 16.11.11
Подякував: 651 раз.
Подякували: 1229 раз.
 
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  #<1 ... 1761176217631764
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