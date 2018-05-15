В прошлый раз в первый день щедрее подарки были, сегодня как-то не рыбный день:
1 сертификат Megogo, 1 сертификат Сильпо на 50 гривен, 2 сертификата СушиЯ и одно пополнение мобильного на 10 гривен.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 тра, 2018 18:04
В прошлый раз в первый день щедрее подарки были, сегодня как-то не рыбный день:
1 сертификат Megogo, 1 сертификат Сильпо на 50 гривен, 2 сертификата СушиЯ и одно пополнение мобильного на 10 гривен.
Додано: Вів 15 тра, 2018 18:09
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Додано: Вів 15 тра, 2018 18:10
Додано: Вів 15 тра, 2018 18:12
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Додано: Вів 15 тра, 2018 18:14
Додано: Вів 15 тра, 2018 18:53
c 14 акков (42 спина) 1 ролл и 14 дней мегого, азино три топора отдыхает.
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