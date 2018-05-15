мені Ctrl+F5 загрузило
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 тра, 2018 19:32
Додано: Вів 15 тра, 2018 19:45
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
два +5 и один +10......итог "- 10" за сегодня ..завтра приду ещё
Додано: Вів 15 тра, 2018 20:59
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
по трем аккаунтам. 2 раза 10 балов и 7 раз по 5 балов.
Додано: Вів 15 тра, 2018 21:27
Тільки +5 зі всіх спроб зі всіх акаунтів.
Напевно, на сьогодні вже закінчились подарунки
Додано: Вів 15 тра, 2018 21:38
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Ну тоді я круто стартанув
з трьох акків фокстрот100, моб 10гр, сушія +20балів
Додано: Вів 15 тра, 2018 21:41
Так ви вчасно стартонули.
В мене з 7 аккаунтів все +5 +10...
Щось мені з ТАС "щастить"
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