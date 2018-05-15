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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1763176417651766>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 19:32

  J написав:у меня вообще не загружается количество баллов - из за этого и крутить не дает

мені Ctrl+F5 загрузило
wolt450
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Повідомлень: 3021
З нами з: 07.12.10
Подякував: 9 раз.
Подякували: 280 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 19:45

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

два +5 и один +10...:(...итог "- 10" за сегодня ..завтра приду ещё :)
lincoln2
 
Повідомлень: 489
З нами з: 05.02.11
Подякував: 40 раз.
Подякували: 55 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 19:52

lincoln2
Да там ещё месяц ходить :).
Amid
 
Повідомлень: 699
З нами з: 12.06.08
Подякував: 54 раз.
Подякували: 118 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 20:59

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

по трем аккаунтам. 2 раза 10 балов и 7 раз по 5 балов.
Bova
 
Повідомлень: 1
З нами з: 15.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 21:27

Тільки +5 зі всіх спроб зі всіх акаунтів.
Напевно, на сьогодні вже закінчились подарунки :)
V2
4
 
Повідомлень: 5140
З нами з: 03.07.09
Подякував: 198 раз.
Подякували: 760 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 21:38

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Ну тоді я круто стартанув
з трьох акків фокстрот100, моб 10гр, сушія +20балів
wolt450
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Повідомлень: 3021
З нами з: 07.12.10
Подякував: 9 раз.
Подякували: 280 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 21:41

  wolt450 написав:Ну тоді я круто стартанув
з трьох акків фокстрот100, моб 10гр, сушія +20балів

Так ви вчасно стартонули.
В мене з 7 аккаунтів все +5 +10...
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлень: 13261
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1015 раз.
Подякували: 1100 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 21:43

короче это как в дельте было, надо пробовать сразу после полуночи.
WachtAmRhein
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Повідомлень: 8299
З нами з: 16.11.11
Подякував: 652 раз.
Подякували: 1229 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 22:30

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

КОличество баллов не показывает, крутить не дает собака :(
ukrprom2014
 
Повідомлень: 253
З нами з: 09.03.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 25 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 22:33

  ukrprom2014 написав:КОличество баллов не показывает, крутить не дает собака :(

Свинорылы корыто разбили...
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлень: 13261
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1015 раз.
Подякували: 1100 раз.
 
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