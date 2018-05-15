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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 тра, 2018 19:32
J написав:
у меня вообще не загружается количество баллов - из за этого и крутить не дает
мені Ctrl+F5 загрузило
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wolt450
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Додано: Вів 15 тра, 2018 19:45
два +5 и один +10...
...итог "- 10" за сегодня ..завтра приду ещё
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lincoln2
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Додано: Вів 15 тра, 2018 19:52
lincoln2
Да там ещё месяц ходить
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Amid
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- Повідомлень: 699
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Додано: Вів 15 тра, 2018 20:59
по трем аккаунтам. 2 раза 10 балов и 7 раз по 5 балов.
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Bova
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Додано: Вів 15 тра, 2018 21:27
Тільки +5 зі всіх спроб зі всіх акаунтів.
Напевно, на сьогодні вже закінчились подарунки
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V2
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Додано: Вів 15 тра, 2018 21:38
Ну тоді я круто стартанув
з трьох акків фокстрот100, моб 10гр, сушія +20балів
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wolt450
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Додано: Вів 15 тра, 2018 21:41
wolt450 написав:
Ну тоді я круто стартанув
з трьох акків фокстрот100, моб 10гр, сушія +20балів
Так ви вчасно стартонули.
В мене з 7 аккаунтів все +5 +10...
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Вів 15 тра, 2018 21:43
короче это как в дельте было, надо пробовать сразу после полуночи.
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WachtAmRhein
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Додано: Вів 15 тра, 2018 22:30
КОличество баллов не показывает, крутить не дает собака
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ukrprom2014
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Додано: Вів 15 тра, 2018 22:33
ukrprom2014 написав:
КОличество баллов не показывает, крутить не дает собака
Свинорылы корыто разбили...
Щось мені з ТАС "щастить"
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