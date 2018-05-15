|
|
|
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
-
J
-
-
- Повідомлень: 3945
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 тра, 2018 23:11
WachtAmRhein написав:
короче это как в дельте было, надо пробовать сразу после полуночи.
З трьох аків - одна сушия та 10 балів
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 5140
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 760 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 тра, 2018 23:29
WachtAmRhein написав:
короче это как в дельте было, надо пробовать сразу после полуночи.
На практиці: в сім'ї 3 рахунки (по одному на кожного). Вчора 5+10+5, 5+10+10, 5+5+сушія, сьогодні після опівночі 5+5+5, 5+5+5, 5+5+10. Одним словом: повна лажа і мегажлобство - з 18 спроб один сумнівний бонус
Востаннє редагувалось chico
в Сер 16 тра, 2018 00:04, всього редагувалось 1 раз.
-
chico
-
-
- Повідомлень: 24
- З нами з: 20.12.17
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 тра, 2018 23:58
ukrprom2014
Выдал 100 грн. в Ватсонс. Можно как-то инд.код не светить?
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 254
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 тра, 2018 23:59
второй круг +5+10, других призов нет
-
WachtAmRhein
-
-
- Повідомлень: 8300
- З нами з: 16.11.11
- Подякував: 652 раз.
- Подякували: 1229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 тра, 2018 00:20
WachtAmRhein написав:
второй круг +5+10, других призов нет
По двох аккоунтах, +5+5+5. +5+5+5, жлоби
-
qwerty2015
-
-
- Повідомлень: 31
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|