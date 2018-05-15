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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1763176417651766

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 22:39

  ukrprom2014 написав:КОличество баллов не показывает, крутить не дает собака :(

  wolt450 написав: Ctrl+F5
J
 
Повідомлень: 3945
З нами з: 19.01.08
Подякував: 14 раз.
Подякували: 141 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 23:11

  WachtAmRhein написав:короче это как в дельте было, надо пробовать сразу после полуночи.


З трьох аків - одна сушия та 10 балів :)
V2
4
 
Повідомлень: 5140
З нами з: 03.07.09
Подякував: 198 раз.
Подякували: 760 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 23:29

  WachtAmRhein написав:короче это как в дельте было, надо пробовать сразу после полуночи.

На практиці: в сім'ї 3 рахунки (по одному на кожного). Вчора 5+10+5, 5+10+10, 5+5+сушія, сьогодні після опівночі 5+5+5, 5+5+5, 5+5+10. Одним словом: повна лажа і мегажлобство - з 18 спроб один сумнівний бонус :(
Востаннє редагувалось chico в Сер 16 тра, 2018 00:04, всього редагувалось 1 раз.
chico
 
Повідомлень: 24
З нами з: 20.12.17
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 23:58

ukrprom2014
Выдал 100 грн. в Ватсонс. Можно как-то инд.код не светить?
ukrprom2014
 
Повідомлень: 254
З нами з: 09.03.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 25 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 23:59

второй круг +5+10, других призов нет
WachtAmRhein
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Повідомлень: 8300
З нами з: 16.11.11
Подякував: 652 раз.
Подякували: 1229 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 00:20

  WachtAmRhein написав:второй круг +5+10, других призов нет

По двох аккоунтах, +5+5+5. +5+5+5, жлоби
qwerty2015
 
Повідомлень: 31
З нами з: 30.03.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 07:15

  qwerty2015 написав:
  WachtAmRhein написав:второй круг +5+10, других призов нет

По двох аккоунтах, +5+5+5. +5+5+5, жлоби

та же фигня... тока баллы зря просрал: с 7 акк 2раза было +10, остальное +5. это все, произов больше нет :x
Lost
 
Повідомлень: 1093
З нами з: 07.02.09
Подякував: 6 раз.
Подякували: 70 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 07:23

  Lost написав:
  qwerty2015 написав:
  WachtAmRhein написав:второй круг +5+10, других призов нет

По двох аккоунтах, +5+5+5. +5+5+5, жлоби

та же фигня... тока баллы зря просрал: с 7 акк 2раза было +10, остальное +5. это все, произов больше нет :x
Подтверждаю! +5+10 балов и потом на 10 грн пополняха!Думал не повезло,а оно носит массовый характер!
bub-har
 
Повідомлень: 1092
З нами з: 13.07.16
Подякував: 317 раз.
Подякували: 68 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 07:33

  bub-har написав:
  Lost написав:
  qwerty2015 написав:По двох аккоунтах, +5+5+5. +5+5+5, жлоби

та же фигня... тока баллы зря просрал: с 7 акк 2раза было +10, остальное +5. это все, произов больше нет :x
Подтверждаю! +5+10 балов и потом на 10 грн пополняха!Думал не повезло,а оно носит массовый характер!


Да уж, скурвились. Прям видно как колесо притормаживает, перед тем как 5 баллов тебе подарить. 4 акка, одни 5-ки.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлень: 986
З нами з: 18.05.16
Подякував: 135 раз.
Подякували: 98 раз.
 
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  #<1 ... 1763176417651766
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