Сертификат "Сушия" + два раза по 5 баллов.
Кстати кто Сушию выиграл - у всех в сертификате вместо штрих-кода цифры печатаются?
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Додано: Сер 16 тра, 2018 08:37
Сертификат "Сушия" + два раза по 5 баллов.
Кстати кто Сушию выиграл - у всех в сертификате вместо штрих-кода цифры печатаются?
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Додано: Сер 16 тра, 2018 09:04
ramaz
Высылают на почту приаттаченный PDF, там цифры.
Может их можно вбить на сайте сушии, при заказе доставки?
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