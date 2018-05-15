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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1764176517661767

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 08:37

Сертификат "Сушия" + два раза по 5 баллов.

Кстати кто Сушию выиграл - у всех в сертификате вместо штрих-кода цифры печатаются?
Скидка 10% на бронирование отелей по ссылке https://booking.com/s/86f45acd
ramaz
 
Повідомлень: 44
З нами з: 12.07.17
Подякував: 8 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 09:04

ramaz
Высылают на почту приаттаченный PDF, там цифры.
Может их можно вбить на сайте сушии, при заказе доставки?
Amid
 
Повідомлень: 700
З нами з: 12.06.08
Подякував: 55 раз.
Подякували: 118 раз.
 
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  #<1 ... 1764176517661767
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