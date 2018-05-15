Так есть же
Программа "Masterсard Більше"
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 тра, 2018 09:20
Так есть же
Программа "Masterсard Більше"
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 16 тра, 2018 09:49
не могу зайти в ТАС24 - саппорт говорит что похоже учетная запись заблокирована из-за неактивности (!?) - кто с таким уже сталкивался? отправили заявку в соотв. отдел - пока тишина
выдает при логине ошибку 2600
UPDATE - новая регистрация прошла успешно, номер смс при логине 1 - итого ТАС молодцы, тупо удалили учетную запись. или потеряли при переносе базы данных из старой в новую систему. Молодцы!
|