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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1759176017611762

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 09:20

  Haza написав:А може для "колеса" іншу тему створити? Вже кілька сторінок ні про що

Так есть же
Программа "Masterсard Більше"
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 09:22

clientage
З колесом всі туди
Haza
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 09:49

не могу зайти в ТАС24 - саппорт говорит что похоже учетная запись заблокирована из-за неактивности (!?) - кто с таким уже сталкивался? отправили заявку в соотв. отдел - пока тишина

выдает при логине ошибку 2600


UPDATE - новая регистрация прошла успешно, номер смс при логине 1 - итого ТАС молодцы, тупо удалили учетную запись. или потеряли при переносе базы данных из старой в новую систему. Молодцы!
DmitryZP
 
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