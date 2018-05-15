Так есть же
Программа "Masterсard Більше"
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Додано: Сер 16 тра, 2018 09:20
Так есть же
Программа "Masterсard Більше"
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 16 тра, 2018 09:49
не могу зайти в ТАС24 - саппорт говорит что похоже учетная запись заблокирована из-за неактивности (!?) - кто с таким уже сталкивался? отправили заявку в соотв. отдел - пока тишина
выдает при логине ошибку 2600
UPDATE - новая регистрация прошла успешно, номер смс при логине 1 - итого ТАС молодцы, тупо удалили учетную запись. или потеряли при переносе базы данных из старой в новую систему. Молодцы!
Додано: Сер 16 тра, 2018 14:05
Вопросы по продлению карты Weekend
На днях заканчиваются оплаченные 365 дней. В связи с этим возникло несколько вопросов:
1. Чтобы еще год пользоваться картой, надо опять вносить на счет свои 365 грн. на оплату годового обслуживания или со второго года уже списывается за счет кредитного лимита?
2. Если надо вносить свои, но не внести в первый неоплаченный день, что будет с деньгами, которые сейчас есть на счету (кэшбек за прошлый месяц)? Банк их съест и будет ждать недостающую (365 грн минус кэшбек) разницу? Или пока на счету не будет 365 грн, ничего списываться не будет?
3. Если эту сумму кэшбека банк не съест, ее реально будет забрать через кассу при закрытии карты (если решу не продлевать)? Или надо успеть снять/потратить, пока еще идет оплаченный год, иначе потом вообще не отдадут?
4. Что будет, если 365 грн не вносить, но карту не закрывать? Заблокируются все расходные операции и можно будет только пополнять (как было при открытии карты)? Или будет действовать как простая кредитка, а перестанут действовать только все плюшки типа кэшбека?
5. Что будет с кэшбеком за май, если карту не продлить? Почти 20 дней в мае оплачены, были траты, по которым должен быть кэшбек. Но выплата же 31 мая, которая за пределами оплаченного года. Кэшбек отдадут или сгорит?
6. Если карту не продлить, это повлияет на льготный период? Точно так же надо будет погасить 25 мая траты за апрель, а 25 июня - за май, чтоб не платить проценты, или как только закончатся оплаченные дни, начнут считать проценты за пользование кредитом без всяких льготных периодов?
7. Насколько я понимаю, для продуктовых магазинов сейчас карта Монобанка лучше, чем Weekend. А для расчетов в интернете сейчас есть что-то лучше, чем Weekend с его 2% кэшбека за покупки в интернет? Под расчетами в интернете в основном имею в виду оплату коммунальных через различные сервисы типа Portmone, PayHub, сервис Приватбанка по оплате коммунальных и т.п.
Додано: Сер 16 тра, 2018 14:37
Если Вы не заходите в систему ТАС24 3 месяца и более - учетная запись блокируется автоматически в целях безопасности. В таком случае необходимо заново пройти регистрацию.
Додано: Сер 16 тра, 2018 15:46
TASCOMBANK да, уже ознакомился с этим тараканом Вашей СБ. весь мир работает в одном ключе, а Вам нужно выпендриться. Почему 3 месяца, а не 1 месяц? Я открыл депозит в ТАС24 3 мес назад и больше не заходил. Логично? В общем, двойка ТАСу за такую "заботу". Из более 10 ИБ с которыми доводилось работать Ваш похоже самый "безопасный" Я могу понять требование менять пароль раз в 3 месяца, могу понять контроль сложности пароля, могу понять запрет использования ранее использованного пароля. Но удаление учетной записи !? Спасибо.
Додано: Сер 16 тра, 2018 16:00
1. Оплату годового обслуживания карты, 365 грн., необходимо самостоятельно внести на дебетный счёт. С кредитного лимита комиссия не списывается.
2. Комиссия списывается одной суммой. Необходимо чтобы на счёту была доступная сумма для списания.
3.При отсутствии дебетных средств на карте для оплаты комиссии - карта блокируется для проведения всех операций кроме зачисления.
4. Да, будет установлено ограничение на расходные операции как при открытии карты.
5. Кэш-бек останется на бонусном счёте, пока не будет внесена комиссия за обслуживание.
6. Кредитную линию так же необходимо погасить до 25 числа текущего месяца. Льготный период будет действовать как и обычно.
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