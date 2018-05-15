Додано: Сер 16 тра, 2018 14:05

На днях заканчиваются оплаченные 365 дней. В связи с этим возникло несколько вопросов:

1. Чтобы еще год пользоваться картой, надо опять вносить на счет свои 365 грн. на оплату годового обслуживания или со второго года уже списывается за счет кредитного лимита?

2. Если надо вносить свои, но не внести в первый неоплаченный день, что будет с деньгами, которые сейчас есть на счету (кэшбек за прошлый месяц)? Банк их съест и будет ждать недостающую (365 грн минус кэшбек) разницу? Или пока на счету не будет 365 грн, ничего списываться не будет?

3. Если эту сумму кэшбека банк не съест, ее реально будет забрать через кассу при закрытии карты (если решу не продлевать)? Или надо успеть снять/потратить, пока еще идет оплаченный год, иначе потом вообще не отдадут?

4. Что будет, если 365 грн не вносить, но карту не закрывать? Заблокируются все расходные операции и можно будет только пополнять (как было при открытии карты)? Или будет действовать как простая кредитка, а перестанут действовать только все плюшки типа кэшбека?

5. Что будет с кэшбеком за май, если карту не продлить? Почти 20 дней в мае оплачены, были траты, по которым должен быть кэшбек. Но выплата же 31 мая, которая за пределами оплаченного года. Кэшбек отдадут или сгорит?

6. Если карту не продлить, это повлияет на льготный период? Точно так же надо будет погасить 25 мая траты за апрель, а 25 июня - за май, чтоб не платить проценты, или как только закончатся оплаченные дни, начнут считать проценты за пользование кредитом без всяких льготных периодов?

7. Насколько я понимаю, для продуктовых магазинов сейчас карта Монобанка лучше, чем Weekend. А для расчетов в интернете сейчас есть что-то лучше, чем Weekend с его 2% кэшбека за покупки в интернет? Под расчетами в интернете в основном имею в виду оплату коммунальных через различные сервисы типа Portmone, PayHub, сервис Приватбанка по оплате коммунальных и т.п.