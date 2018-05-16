RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1760176117621763

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 16:51

mihasik
Надо наслаждаться обеими ;)
Vorlon
 
Повідомлень: 5606
З нами з: 14.06.13
Подякував: 327 раз.
Подякували: 580 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 16:57

  Vorlon написав:mihasik
Надо наслаждаться обеими ;)

Ммм)
Актуальность Б5 теряется,если есть Вика
mihasik
 
Повідомлень: 299
З нами з: 26.10.11
Подякував: 14 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 17:01

  mihasik написав:
  Vorlon написав:mihasik
Надо наслаждаться обеими ;)

Ммм)
Актуальность Б5 теряется,если есть Вика

Б5 есть не просит. Тем более, если нет Мони, то Б5 есть смысл хотя бы для продуктовых магазинов не на выходные иметь
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20715
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1071 раз.
Подякували: 4596 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 17:06

  Faceless написав:
  mihasik написав:
  Vorlon написав:mihasik
Надо наслаждаться обеими ;)

Ммм)
Актуальность Б5 теряется,если есть Вика

Б5 есть не просит. Тем более, если нет Мони, то Б5 есть смысл хотя бы для продуктовых магазинов не на выходные иметь

Моня ща у всех будет, а так Алла есть, ну у меня покрайней мере)
mihasik
 
Повідомлень: 299
З нами з: 26.10.11
Подякував: 14 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 17:10

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  mihasik написав:Моня ща у всех будет, а так Алла есть, ну у меня покрайней мере)

У меня набор Моня + Викенд + Б5 + Алла (даже две) :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20715
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1071 раз.
Подякували: 4596 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 17:17

  Faceless написав:
  mihasik написав:Моня ща у всех будет, а так Алла есть, ну у меня покрайней мере)

У меня набор Моня + Викенд + Б5 + Алла (даже две) :mrgreen:

А Сіма де?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24534
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 17:21

  Faceless написав:
  mihasik написав:Моня ща у всех будет, а так Алла есть, ну у меня покрайней мере)

У меня набор Моня + Викенд + Б5 + Алла (даже две) :mrgreen:

А Сіма де?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24534
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 17:23

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Б5 есть не просит.


а кто знает, это точно верное утверждение?
так как Б5 без надобности, враздумьях закрывать или нет ...
точно нет комиссий за неактивную карту и тому подобную белиберду?

и как проходит закрытие? есть у кого практический опыт?
...
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1919
З нами з: 21.04.11
Подякував: 327 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1760176117621763
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sola і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.