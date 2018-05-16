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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 тра, 2018 16:51
mihasik
Надо наслаждаться обеими
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Vorlon
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Додано: Сер 16 тра, 2018 16:57
Vorlon написав:mihasik
Надо наслаждаться обеими
Ммм)
Актуальность Б5 теряется,если есть Вика
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Додано: Сер 16 тра, 2018 17:01
mihasik написав: Vorlon написав:mihasik
Надо наслаждаться обеими
Ммм)
Актуальность Б5 теряется,если есть Вика
Б5 есть не просит. Тем более, если нет Мони, то Б5 есть смысл хотя бы для продуктовых магазинов не на выходные иметь
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Додано: Сер 16 тра, 2018 17:06
Faceless написав: mihasik написав: Vorlon написав:mihasik
Надо наслаждаться обеими
Ммм)
Актуальность Б5 теряется,если есть Вика
Б5 есть не просит. Тем более, если нет Мони, то Б5 есть смысл хотя бы для продуктовых магазинов не на выходные иметь
Моня ща у всех будет, а так Алла есть, ну у меня покрайней мере)
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mihasik
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Додано: Сер 16 тра, 2018 17:10
mihasik написав:
Моня ща у всех будет, а так Алла есть, ну у меня покрайней мере)
У меня набор Моня + Викенд + Б5 + Алла (даже две)
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Додано: Сер 16 тра, 2018 17:17
Faceless написав: mihasik написав:
Моня ща у всех будет, а так Алла есть, ну у меня покрайней мере)
У меня набор Моня + Викенд + Б5 + Алла (даже две)
А Сіма де?
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Додано: Сер 16 тра, 2018 17:21
Faceless написав: mihasik написав:
Моня ща у всех будет, а так Алла есть, ну у меня покрайней мере)
У меня набор Моня + Викенд + Б5 + Алла (даже две)
А Сіма де?
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Додано: Сер 16 тра, 2018 17:23
Б5 есть не просит.
а кто знает, это точно верное утверждение?
так как Б5 без надобности, враздумьях закрывать или нет ...
точно нет комиссий за неактивную карту и тому подобную белиберду?
и как проходит закрытие? есть у кого практический опыт?
...
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uaprofi
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