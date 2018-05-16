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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1761176217631764

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 07:18

  Alexxander написав:Отказывался ли кто-то от услуг страховки, которая прилагается паровозиком к кредитной карте «Большая пятерка»?
В страховательном договоре написано, что такое право есть.

А как оно в реальности на практике?

И в реальности на практике так же - при открытии просто не заключаете договор
Flamingo
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Повідомлень: 478
З нами з: 20.03.15
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  #<1 ... 1761176217631764
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