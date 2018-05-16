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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 тра, 2018 07:18
Alexxander написав:
Отказывался ли кто-то от услуг страховки, которая прилагается паровозиком к кредитной карте «Большая пятерка»?
В страховательном договоре написано, что такое право есть.
А как оно в реальности на практике?
И в реальности на практике так же - при открытии просто не заключаете договор
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Flamingo
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