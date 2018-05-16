И в реальности на практике так же - при открытии просто не заключаете договор
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 тра, 2018 07:18
Додано: Чет 17 тра, 2018 08:09
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
При оформлении даже не предлагали ее делать
Додано: Чет 17 тра, 2018 08:38
Пенсионный фонд прекращает сотрудничество с ТАС. Пенсионеры на выход. Очевидно, не все ладно в этом "королевстве".
Додано: Чет 17 тра, 2018 09:02
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Уважаемый офпред.
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность через кассу гасить Вику напрямую, без совершения ручного перевода в ИБ?
Менеджеры на Минской смотрят как на марсианина.
Додано: Чет 17 тра, 2018 09:35
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Насколько знаю низзя, нет у них такой операции. Хотя проблемы в этом не вижу
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Чет 17 тра, 2018 09:42
Через теоминал в отделении,по номеру счета, разве это не пополнение Вики напрямую?
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