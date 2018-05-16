ziks написав:Ну и сама переброска денег с дебетного на кредитный счет происходит только на следующий день после заявки.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 тра, 2018 10:53
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Уже поменяли, с дебетовой части на кредитную чуть больше часа переносится при отправке до 21:00
Додано: Чет 17 тра, 2018 11:06
|