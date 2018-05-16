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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1762176317641765

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 10:53

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Уже поменяли, с дебетовой части на кредитную чуть больше часа переносится при отправке до 21:00

ziks написав:Ну и сама переброска денег с дебетного на кредитный счет происходит только на следующий день после заявки.
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 11:06

  v57 написав:тумба предполагает САМОобслуживание

Пичкать пятизначными числами тумбу геморное занятие. Так же нужно еще знать полный номер 2909, а манагеры не в курсе
ziks
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