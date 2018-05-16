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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1763176417651766>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 10:53

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Уже поменяли, с дебетовой части на кредитную чуть больше часа переносится при отправке до 21:00

ziks написав:Ну и сама переброска денег с дебетного на кредитный счет происходит только на следующий день после заявки.
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 11:06

  v57 написав:тумба предполагает САМОобслуживание

Пичкать пятизначными числами тумбу геморное занятие. Так же нужно еще знать полный номер 2909, а манагеры не в курсе
ziks
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 11:55

  ziks написав:
  v57 написав:тумба предполагает САМОобслуживание

Пичкать пятизначными числами тумбу геморное занятие. Так же нужно еще знать полный номер 2909, а манагеры не в курсе

Ну,если целенаправленно идёте в банк,то можно и подготовиться (выписать), а стоять в очереди и общаться с кассиром, это на любителя...
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 11:59

  mihasik написав:
  ziks написав:
  v57 написав:тумба предполагает САМОобслуживание

Пичкать пятизначными числами тумбу геморное занятие. Так же нужно еще знать полный номер 2909, а манагеры не в курсе

Ну,если целенаправленно идёте в банк,то можно и подготовиться (выписать), а стоять в очереди и общаться с кассиром, это на любителя...

В Тасе очереди? :D
isen
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 11:59

  Flamingo написав:
  candidat написав:

А для комуналки через портмоне пожалуй лучше бонусная программа Симы по картам виза начиная с голда и выше. Но там не чистый КБ, а балы которые отовариваются во вполне ликвидные пополняшки, а также карты ОККО, Ашана и т.п. по курсу от 3% (для голда) чистыми от сумы трат. Для платины 5% и т.д. Причем гораздо выше граничная месячная сумма бонусов, а не 500 грн. как у ВиКи

Эммм... Симы? Это Укрэксимбанк? Ну да, размеры кэшбека, конечно, впечатляют, но карты же не бесплатные. Там такие платы за обслуживание, что жаба в обморок падает. Кстати, подскажите, если знаете, вот в этой таблице - https://www.eximb.com/upload/app_links/ ... -cards.pdf - в первой строке указаны сроки действия карт, а потом указаны суммы за обслуживание, при этом заголовок напротив этих сумм - "обслуживание в течение первого срока действия карты". Это означает, что суммы указаны не за год, а за весь срок действия карты? Скажем, у MasterCard Debit PayPass указан срок 3 года и плата 300 грн, то это 300 грн. за три года, т.е. по 100 грн/год?
Если да, то даже в таком случае дороговато как-то против 365 грн Weekend'а: Infinite - 10000, Platinum - 3500, Gold - 1200/2 года=600. На фоне их на первый взгляд неплохо выглядит Classic за 300 грн за 3 года, но у него только 2% кэшбек. За счет 3% по выходным Weekend относительно просто отбивает в 3 раза большую плату за обслуживание.
Несколько другая картина с тарифами на обслуживание карт, если есть открытый депозит. И тут напрашивается хитро.опый вопрос. В таблице ничего не сказано про требования к депозиту, при наличии которого снижается плата за обслуживание той или иной карты. Это означает, что подходит любой депозит? Скажем, достаточно открыть депозит всего на 500 грн на 184 дня или депозит на 30 000 грн, но всего на 7 дней, чтоб получить карту Gold или Platinum по сниженной цене?
И еще парочку технических деталей:
1. Я правильно понял, что 2, 3, 5 и 7% - это уже чистыми, никаких больше налогов?
2. Какой курс обмена? Скажем, купил на 1000 грн. по карте Платинум (5%), получил 50 баллов. Захотел сертификат Ашана. На 50 баллов получаю сертификат на 50 грн., так?
3. Кроме Ашана, ничего мне подходящего не увидел (машины нет, мобилу пополняю авансом на весь год). Какие предлагаются номиналы сертификатов Ашана? Надеюсь, минимальный не слишком огромный, типа 500 грн и больше.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 12:13

Это лучше спрашивать на ветке Эксима.
Там есть ответы на все эти вопросы
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 12:13

  candidat написав:Эммм... Симы? Это Укрэксимбанк? Ну да, размеры кэшбека, конечно, впечатляют, но карты же не бесплатные. Там такие платы за обслуживание, что жаба в обморок падает. Кстати, подскажите, если знаете, вот в этой таблице - https://www.eximb.com/upload/app_links/ ... -cards.pdf

А вы не перепутали ветку часом?
Симу обсуждают не здесь :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 12:19

Alex_ki Уже поменяли, с дебетовой части на кредитную чуть больше часа переносится при отправке до 21:00
В выходные дни тоже так ходят?
isen
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 12:25

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Пост оф преда
По WeekendCard были внесены изменения по регламенту зачисления средств на счёт 2909. А именно: погашение со счёта 2909 проходит каждый час с понедельника по воскресенье с 09:00 до 21:00. То есть, при зачислении на кредитный счёт 2909 средства будут доступны для расчёта в ближайший час.
isen написав:Alex_ki Уже поменяли, с дебетовой части на кредитную чуть больше часа переносится при отправке до 21:00
В выходные дни тоже так ходят?
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 14:42

  curiousobro написав:
  candidat написав:Эммм... Симы? Это Укрэксимбанк? Ну да, размеры кэшбека, конечно, впечатляют, но карты же не бесплатные. Там такие платы за обслуживание, что жаба в обморок падает. Кстати, подскажите, если знаете, вот в этой таблице - https://www.eximb.com/upload/app_links/ ... -cards.pdf

А вы не перепутали ветку часом?
Симу обсуждают не здесь :)

Я понимаю. Просто написал там, где мне ответили и при этом упомянули Укрэксимбанк :)
Тоже подумал, что как-то нелогично в ветке другого банка расспрашивать, но не придумал, как перевести разговор на нужную ветку. Ладно, без всякой привязки напишу, надеюсь, ответят.
candidat
 
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