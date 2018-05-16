ziks написав:Ну и сама переброска денег с дебетного на кредитный счет происходит только на следующий день после заявки.
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Додано: Чет 17 тра, 2018 10:53
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Уже поменяли, с дебетовой части на кредитную чуть больше часа переносится при отправке до 21:00
Додано: Чет 17 тра, 2018 11:06
Додано: Чет 17 тра, 2018 11:55
Ну,если целенаправленно идёте в банк,то можно и подготовиться (выписать), а стоять в очереди и общаться с кассиром, это на любителя...
Додано: Чет 17 тра, 2018 11:59
В Тасе очереди?
Додано: Чет 17 тра, 2018 11:59
Эммм... Симы? Это Укрэксимбанк? Ну да, размеры кэшбека, конечно, впечатляют, но карты же не бесплатные. Там такие платы за обслуживание, что жаба в обморок падает. Кстати, подскажите, если знаете, вот в этой таблице -
Если да, то даже в таком случае дороговато как-то против 365 грн Weekend'а: Infinite - 10000, Platinum - 3500, Gold - 1200/2 года=600. На фоне их на первый взгляд неплохо выглядит Classic за 300 грн за 3 года, но у него только 2% кэшбек. За счет 3% по выходным Weekend относительно просто отбивает в 3 раза большую плату за обслуживание.
Несколько другая картина с тарифами на обслуживание карт, если есть открытый депозит. И тут напрашивается хитро.опый вопрос. В таблице ничего не сказано про требования к депозиту, при наличии которого снижается плата за обслуживание той или иной карты. Это означает, что подходит любой депозит? Скажем, достаточно открыть депозит всего на 500 грн на 184 дня или депозит на 30 000 грн, но всего на 7 дней, чтоб получить карту Gold или Platinum по сниженной цене?
И еще парочку технических деталей:
1. Я правильно понял, что 2, 3, 5 и 7% - это уже чистыми, никаких больше налогов?
2. Какой курс обмена? Скажем, купил на 1000 грн. по карте Платинум (5%), получил 50 баллов. Захотел сертификат Ашана. На 50 баллов получаю сертификат на 50 грн., так?
3. Кроме Ашана, ничего мне подходящего не увидел (машины нет, мобилу пополняю авансом на весь год). Какие предлагаются номиналы сертификатов Ашана? Надеюсь, минимальный не слишком огромный, типа 500 грн и больше.
Додано: Чет 17 тра, 2018 12:13
Это лучше спрашивать на ветке Эксима.
Там есть ответы на все эти вопросы
Додано: Чет 17 тра, 2018 12:13
А вы не перепутали ветку часом?
Симу обсуждают не здесь
Додано: Чет 17 тра, 2018 12:19
Alex_ki Уже поменяли, с дебетовой части на кредитную чуть больше часа переносится при отправке до 21:00
В выходные дни тоже так ходят?
Додано: Чет 17 тра, 2018 12:25
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Пост оф преда
По WeekendCard были внесены изменения по регламенту зачисления средств на счёт 2909. А именно: погашение со счёта 2909 проходит каждый час с понедельника по воскресенье с 09:00 до 21:00. То есть, при зачислении на кредитный счёт 2909 средства будут доступны для расчёта в ближайший час.
Додано: Чет 17 тра, 2018 14:42
Я понимаю. Просто написал там, где мне ответили и при этом упомянули Укрэксимбанк
Тоже подумал, что как-то нелогично в ветке другого банка расспрашивать, но не придумал, как перевести разговор на нужную ветку. Ладно, без всякой привязки напишу, надеюсь, ответят.
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