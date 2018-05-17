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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 тра, 2018 15:10
ziks написав:
Уважаемый офпред.
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность через кассу гасить Вику напрямую, без совершения ручного перевода в ИБ?
Менеджеры на Минской смотрят как на марсианина.
Пополнение сразу кредитного счёта 2909 Weekend Card возможно только через кассу Банка. Для этого необходимо указать полностью номер счёта.
При пополнении любым другим способом зачисление происходит на дебетный счёт и необходимо выполнить операцию погашения в личном кабинете ТАС24.
Для уточнения информации о консультации Вас в отделении Банка, оставьте, пожалуйста, Ваши контактные данные в личных сообщениях и дату, когда Вы обращались в отделение.
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TASCOMBANK
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Додано: Чет 17 тра, 2018 15:17
Alexxander написав:
Отказывался ли кто-то от услуг страховки, которая прилагается паровозиком к кредитной карте «Большая пятерка»?
В страховательном договоре написано, что такое право есть.
А как оно в реальности на практике?
Из моей практики: без оформления страховки выдавать кредитную карту категорически отказывались, мол, головной офис не позволяет. Пришлось оформлять со страховкой. Пытался отказаться через контакт-центр - ни, ни, без страховки ну никак нельзя. Позже перезванивал мне сам банк, мол почему не пользуюсь кредиткой. Объяснил, что пока не закрою страховку - пользоваться не буду. На что еще минут 10-20 выслушивал, что без страховки не бывает. Дальше деталей уже не помню, но спустя недели две мне все же дали добро на написание заявления о закрытии страховки. Где-то года полтора назад на этом форуме подобные случаи описывались.
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Додано: Чет 17 тра, 2018 15:19
TASCOMBANK написав: ziks написав:
Уважаемый офпред.
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность через кассу гасить Вику напрямую, без совершения ручного перевода в ИБ?
Менеджеры на Минской смотрят как на марсианина.
Пополнение сразу кредитного счёта 2909 Weekend Card возможно только через кассу Банка. Для этого необходимо указать полностью номер счёта.
При пополнении любым другим способом зачисление происходит на дебетный счёт и необходимо выполнить операцию погашения в личном кабинете ТАС24.
Для уточнения информации о консультации Вас в отделении Банка, оставьте, пожалуйста, Ваши контактные данные в личных сообщениях и дату, когда Вы обращались в отделение.
СЭП на 2909 прекрасно работает как "любой другой способ" )
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Chicheva
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Додано: Чет 17 тра, 2018 21:13
какой пакет надо открыть чтобы отправлять сепы за 2грн ?
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J
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Додано: Чет 17 тра, 2018 21:25
Что~то платеж который проводился 1 мая мгновенно, вчера завис и до сих пор не поступил.
На горячке сказали до 3 дней может гулять. И часто тут такое?
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Додано: Чет 17 тра, 2018 21:48
J
Поточний рахунок.
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V2
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Додано: Чет 17 тра, 2018 22:11
V2 написав:J
Поточний рахунок.
платежи отправляют сразу или как в Альфе 3 раза в сутки?
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J
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