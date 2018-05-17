Додано: Чет 17 тра, 2018 23:23

Я наверное сейчас глупости спрашивать буду.

Скачал tas2u.

У меня два вопроса к бетатестерам, тут есть такие.

Какая максимальная сумма на р2р перевод? И есть ли ограничения как у Мони в 250 тыс.?

Сделал пару тестовых переводов. Вполне годно, неплохая альтернатива Моне.



П.С. А нет, нифига. В некоторых моментах Тася круче Мони.

Кто не пьёт, тот не рискует.