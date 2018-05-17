ziks написав:Уважаемый офпред. Подскажите пожалуйста, есть ли возможность через кассу гасить Вику напрямую, без совершения ручного перевода в ИБ? Менеджеры на Минской смотрят как на марсианина.
Пополнение сразу кредитного счёта 2909 Weekend Card возможно только через кассу Банка. Для этого необходимо указать полностью номер счёта. При пополнении любым другим способом зачисление происходит на дебетный счёт и необходимо выполнить операцию погашения в личном кабинете ТАС24.
Для уточнения информации о консультации Вас в отделении Банка, оставьте, пожалуйста, Ваши контактные данные в личных сообщениях и дату, когда Вы обращались в отделение.
Alexxander написав:Отказывался ли кто-то от услуг страховки, которая прилагается паровозиком к кредитной карте «Большая пятерка»? В страховательном договоре написано, что такое право есть.
А как оно в реальности на практике?
Из моей практики: без оформления страховки выдавать кредитную карту категорически отказывались, мол, головной офис не позволяет. Пришлось оформлять со страховкой. Пытался отказаться через контакт-центр - ни, ни, без страховки ну никак нельзя. Позже перезванивал мне сам банк, мол почему не пользуюсь кредиткой. Объяснил, что пока не закрою страховку - пользоваться не буду. На что еще минут 10-20 выслушивал, что без страховки не бывает. Дальше деталей уже не помню, но спустя недели две мне все же дали добро на написание заявления о закрытии страховки. Где-то года полтора назад на этом форуме подобные случаи описывались.
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ziks написав:Уважаемый офпред. Подскажите пожалуйста, есть ли возможность через кассу гасить Вику напрямую, без совершения ручного перевода в ИБ? Менеджеры на Минской смотрят как на марсианина.
Пополнение сразу кредитного счёта 2909 Weekend Card возможно только через кассу Банка. Для этого необходимо указать полностью номер счёта. При пополнении любым другим способом зачисление происходит на дебетный счёт и необходимо выполнить операцию погашения в личном кабинете ТАС24.
Для уточнения информации о консультации Вас в отделении Банка, оставьте, пожалуйста, Ваши контактные данные в личных сообщениях и дату, когда Вы обращались в отделение.
СЭП на 2909 прекрасно работает как "любой другой способ" )
Я наверное сейчас глупости спрашивать буду. Скачал tas2u. У меня два вопроса к бетатестерам, тут есть такие. Какая максимальная сумма на р2р перевод? И есть ли ограничения как у Мони в 250 тыс.? Сделал пару тестовых переводов. Вполне годно, неплохая альтернатива Моне.
П.С. А нет, нифига. В некоторых моментах Тася круче Мони.
Фантом написав:Я наверное сейчас глупости спрашивать буду. Скачал tas2u. У меня два вопроса к бетатестерам, тут есть такие. Какая максимальная сумма на р2р перевод? И есть ли ограничения как у Мони в 250 тыс.? Сделал пару тестовых переводов. Вполне годно, неплохая альтернатива Моне.
П.С. А нет, нифига. В некоторых моментах Тася круче Мони.
Дуальность на одной карте В моне только что-то одно. К чести таси оказалось - вика уникальный продукт на рынке по технологичности внутренностей. Мне пока очень интересно ее изучать.