curiousobro написав:Фантом написав:Я наверное сейчас глупости спрашивать буду.
Скачал tas2u.
У меня два вопроса к бетатестерам, тут есть такие.
Какая максимальная сумма на р2р перевод? И есть ли ограничения как у Мони в 250 тыс.?
Сделал пару тестовых переводов. Вполне годно, неплохая альтернатива Моне.
П.С. А нет, нифига. В некоторых моментах Тася круче Мони.
Дуальность на одной карте
В моне только что-то одно.
К чести таси оказалось - вика уникальный продукт на рынке по технологичности внутренностей. Мне пока очень интересно ее изучать.
Я не о том. Карты Таси и Мони это одно.
А вот возможности их приложений это совсем другое.
К чести разработчиков тас2ю они в некоторых моментах моню обошли. Меня интересуют ограничения по пополнениям и переводам.