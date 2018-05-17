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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1764176517661767

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 00:37

  curiousobro написав:
  Фантом написав:Я наверное сейчас глупости спрашивать буду.
Скачал tas2u.
У меня два вопроса к бетатестерам, тут есть такие.
Какая максимальная сумма на р2р перевод? И есть ли ограничения как у Мони в 250 тыс.?
Сделал пару тестовых переводов. Вполне годно, неплохая альтернатива Моне.

П.С. А нет, нифига. В некоторых моментах Тася круче Мони.

Дуальность на одной карте :)
В моне только что-то одно.
К чести таси оказалось - вика уникальный продукт на рынке по технологичности внутренностей. Мне пока очень интересно ее изучать.

Я не о том. Карты Таси и Мони это одно.
А вот возможности их приложений это совсем другое.
К чести разработчиков тас2ю они в некоторых моментах моню обошли. Меня интересуют ограничения по пополнениям и переводам.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 00:51

  Фантом написав:Меня интересуют ограничения по пополнениям и переводам.

Лимиты смотрите в меню лимитов по карте (карандашик, лимиты)

Ща там вроде 3 по 15к, меняется на горячке, из апки не меняется вроде.

По общему лимиту данных нету, надо пытать представителя.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 02:10

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Chicheva написав:СЭП на 2909 прекрасно работает как "любой другой способ" )

кстати с прмата регулярными платежами с универсалки за счёт личных средств должно быть нашарик
...
uaprofi
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