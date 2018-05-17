Фантом написав:Я наверное сейчас глупости спрашивать буду. Скачал tas2u. У меня два вопроса к бетатестерам, тут есть такие. Какая максимальная сумма на р2р перевод? И есть ли ограничения как у Мони в 250 тыс.? Сделал пару тестовых переводов. Вполне годно, неплохая альтернатива Моне.
П.С. А нет, нифига. В некоторых моментах Тася круче Мони.
Дуальность на одной карте В моне только что-то одно. К чести таси оказалось - вика уникальный продукт на рынке по технологичности внутренностей. Мне пока очень интересно ее изучать.
Я не о том. Карты Таси и Мони это одно. А вот возможности их приложений это совсем другое. К чести разработчиков тас2ю они в некоторых моментах моню обошли. Меня интересуют ограничения по пополнениям и переводам.
Фантом написав:Какая максимальная сумма на р2р перевод? И есть ли ограничения как у Мони в 250 тыс.?
Один платеж - 14999 максимум
Жаль. Хотелось больше. И ещё один вопрос. При переводе с карты Альфбанка перевод не прошёл. Позвонили из горячки Аллы, неправильный CVV. Т.к. смузисты эту фунуцию из МАБа выпилили, нужно звонить отключать проверку cvv перед переводом. Это только по картам Альфы такой гемор?
Фантом написав:Какая максимальная сумма на р2р перевод? И есть ли ограничения как у Мони в 250 тыс.?
Один платеж - 14999 максимум
Жаль. И ещё один вопрос. При переводе с карты Альфбанка перевод не прошёл. Позвонили из горячки Аллы, неправильный CVV. Т.к. смузисты эту фунуцию из МАБа выпилили, нужно звонить отключать проверку cvv перед переводом. Это только по картам Альфы такой гемор?
Не знаю только ли по картам Альфы, но по Альфовским сам стыкался. Да, надо свв отключать.
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