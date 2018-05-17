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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1764176517661767

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 00:37

  curiousobro написав:
  Фантом написав:Я наверное сейчас глупости спрашивать буду.
Скачал tas2u.
У меня два вопроса к бетатестерам, тут есть такие.
Какая максимальная сумма на р2р перевод? И есть ли ограничения как у Мони в 250 тыс.?
Сделал пару тестовых переводов. Вполне годно, неплохая альтернатива Моне.

П.С. А нет, нифига. В некоторых моментах Тася круче Мони.

Дуальность на одной карте :)
В моне только что-то одно.
К чести таси оказалось - вика уникальный продукт на рынке по технологичности внутренностей. Мне пока очень интересно ее изучать.

Я не о том. Карты Таси и Мони это одно.
А вот возможности их приложений это совсем другое.
К чести разработчиков тас2ю они в некоторых моментах моню обошли. Меня интересуют ограничения по пополнениям и переводам.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 00:51

  Фантом написав:Меня интересуют ограничения по пополнениям и переводам.

Лимиты смотрите в меню лимитов по карте (карандашик, лимиты)

Ща там вроде 3 по 15к, меняется на горячке, из апки не меняется вроде.

По общему лимиту данных нету, надо пытать представителя.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 02:10

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Chicheva написав:СЭП на 2909 прекрасно работает как "любой другой способ" )

кстати с прмата регулярными платежами с универсалки за счёт личных средств должно быть нашарик
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 07:54

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Фантом написав:Какая максимальная сумма на р2р перевод? И есть ли ограничения как у Мони в 250 тыс.?

Один платеж - 14999 максимум
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 08:03

  Faceless написав:
  Фантом написав:Какая максимальная сумма на р2р перевод? И есть ли ограничения как у Мони в 250 тыс.?

Один платеж - 14999 максимум

Жаль. Хотелось больше.
И ещё один вопрос.
При переводе с карты Альфбанка перевод не прошёл. Позвонили из горячки Аллы, неправильный CVV. Т.к. смузисты эту фунуцию из МАБа выпилили, нужно звонить отключать проверку cvv перед переводом.
Это только по картам Альфы такой гемор?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 08:04

  Фантом написав:
  Faceless написав:
  Фантом написав:Какая максимальная сумма на р2р перевод? И есть ли ограничения как у Мони в 250 тыс.?

Один платеж - 14999 максимум

Жаль.
И ещё один вопрос.
При переводе с карты Альфбанка перевод не прошёл. Позвонили из горячки Аллы, неправильный CVV. Т.к. смузисты эту фунуцию из МАБа выпилили, нужно звонить отключать проверку cvv перед переводом.
Это только по картам Альфы такой гемор?

Не знаю только ли по картам Альфы, но по Альфовским сам стыкался. Да, надо свв отключать.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 08:57

  klug написав:
  V2 написав:J
Поточний рахунок.

Там 10-ка і за відкриття 30.


"Покращили".
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