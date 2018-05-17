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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1765176617671768

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:16

vollena71, вони просто заблукали :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:37

clientage
Для чого платити, якщо є Алла, Валя ...
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:00

  V2 написав:clientage
Для чого платити, якщо є Алла, Валя ...

ну как реальный запАсный вар-нт не помешает :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:07

  sauvignon написав:
  igor9227 написав:А если приходит запрос на списание валюты(интернет, пос оплата заграницей) откуда в первую очередь снимают? С валютных счетов или с кредитного, как с кэшбеком в данном случае?

Попробую ответить на ваш вопрос картинкой: надеюсь, новый офпред не будет ругаться.

Зображення

Именно в таком порядке будет осуществляться списание средств с мультивалютного счёта по карте.
При оплате в интернете с валютой транзакции "гривна" применяется схема для Украины, в других случаях - аналогично транзакциям за рубежом для соответствующей валюты.


Кто-нибудь знает из какого документа на сайте эта картинка?
Заранее дякую!
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:22

  curiousobro написав:
Кто-нибудь знает из какого документа на сайте эта картинка?
Заранее дякую!

Предполагаю,что это из внутренних документов банка
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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