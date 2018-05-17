igor9227 написав:А если приходит запрос на списание валюты(интернет, пос оплата заграницей) откуда в первую очередь снимают? С валютных счетов или с кредитного, как с кэшбеком в данном случае?
Попробую ответить на ваш вопрос картинкой: надеюсь, новый офпред не будет ругаться.
Именно в таком порядке будет осуществляться списание средств с мультивалютного счёта по карте. При оплате в интернете с валютой транзакции "гривна" применяется схема для Украины, в других случаях - аналогично транзакциям за рубежом для соответствующей валюты.
Кто-нибудь знает из какого документа на сайте эта картинка? Заранее дякую!