igor9227 написав:А если приходит запрос на списание валюты(интернет, пос оплата заграницей) откуда в первую очередь снимают? С валютных счетов или с кредитного, как с кэшбеком в данном случае?
Попробую ответить на ваш вопрос картинкой: надеюсь, новый офпред не будет ругаться.
Именно в таком порядке будет осуществляться списание средств с мультивалютного счёта по карте. При оплате в интернете с валютой транзакции "гривна" применяется схема для Украины, в других случаях - аналогично транзакциям за рубежом для соответствующей валюты.
Кто-нибудь знает из какого документа на сайте эта картинка? Заранее дякую!
igor9227 написав:А если приходит запрос на списание валюты(интернет, пос оплата заграницей) откуда в первую очередь снимают? С валютных счетов или с кредитного, как с кэшбеком в данном случае?
Попробую ответить на ваш вопрос картинкой: надеюсь, новый офпред не будет ругаться.
Именно в таком порядке будет осуществляться списание средств с мультивалютного счёта по карте. При оплате в интернете с валютой транзакции "гривна" применяется схема для Украины, в других случаях - аналогично транзакциям за рубежом для соответствующей валюты.
Кто-нибудь знает из какого документа на сайте эта картинка? Заранее дякую!
На сайте этой картинки нет и, наверное, не будет. Информацию о порядке списания можно найти в ДКБО, но там она в текстовом виде (Розділ 4. "Загальні права та обов’язки Клієнта та Банку", начиная с п. 4.4.24.5.)
Alex_ki написав:Уважаемый представитель, или знающие Пытаюсь в приложении тас2ю поставить лимит на п2п в 1 грн, не получается.. можно в приложении или ИБ закрыть карту на переводы?
Если Вы желаете установить лимит суммы одной операции в системе ТAS2U, то на данный момент такой возможности нет. Этот лимит можно установить только через Контакт-центр на сутки или в отделении Банка на постоянном основании. Через систему ТAS2U возможно изменить суточный лимит и лимит количества операций в сутки. Для более детальной консультации оставьте Ваши контактные данные в личных сообщениях.
Немного деза: дошёл до отделения-не могут они менять лимиты на п2п, нет у оператора таких настроек. Только банкоматы, тсс и интернет, т.е. те же настройки, что я вижу в ИБ. В приложении можно менять на день, по словам горячей минималка 10к, либо через них же до любого лимита, но тоже на день. И, возможно, после вывода из беты тас2ю будет доступно изменение до меньшей суммы, чем сейчас даёт
Все отморозились, мол сам дурак. Скачал приложение тас2ю и вижу у себя в профиле заблокированную карту Weekend, которой у меня в жизни не было. Оказывается это карта которую я заказал, а потом через отделение заблокировал и мне прислали новую.
А девочку ту уволили, теперь она сотрудник Альфы. Плохой, кстати сотрудник. И представитель на форуме уже другой...