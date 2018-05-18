RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1765176617671768

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:16

vollena71, вони просто заблукали :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24366
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1957 раз.
Подякували: 2732 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:37

clientage
Для чого платити, якщо є Алла, Валя ...
V2
4
 
Повідомлень: 5161
З нами з: 03.07.09
Подякував: 199 раз.
Подякували: 761 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:00

  V2 написав:clientage
Для чого платити, якщо є Алла, Валя ...

ну как реальный запАсный вар-нт не помешает :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24366
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1957 раз.
Подякували: 2732 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:07

  sauvignon написав:
  igor9227 написав:А если приходит запрос на списание валюты(интернет, пос оплата заграницей) откуда в первую очередь снимают? С валютных счетов или с кредитного, как с кэшбеком в данном случае?

Попробую ответить на ваш вопрос картинкой: надеюсь, новый офпред не будет ругаться.

Зображення

Именно в таком порядке будет осуществляться списание средств с мультивалютного счёта по карте.
При оплате в интернете с валютой транзакции "гривна" применяется схема для Украины, в других случаях - аналогично транзакциям за рубежом для соответствующей валюты.


Кто-нибудь знает из какого документа на сайте эта картинка?
Заранее дякую!
curiousobro
 
Повідомлень: 989
З нами з: 21.07.17
Подякував: 18 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:22

  curiousobro написав:
Кто-нибудь знает из какого документа на сайте эта картинка?
Заранее дякую!

Предполагаю,что это из внутренних документов банка
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1234
З нами з: 18.09.13
Подякував: 270 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:13

  curiousobro написав:
  sauvignon написав:
  igor9227 написав:А если приходит запрос на списание валюты(интернет, пос оплата заграницей) откуда в первую очередь снимают? С валютных счетов или с кредитного, как с кэшбеком в данном случае?

Попробую ответить на ваш вопрос картинкой: надеюсь, новый офпред не будет ругаться.

Зображення

Именно в таком порядке будет осуществляться списание средств с мультивалютного счёта по карте.
При оплате в интернете с валютой транзакции "гривна" применяется схема для Украины, в других случаях - аналогично транзакциям за рубежом для соответствующей валюты.


Кто-нибудь знает из какого документа на сайте эта картинка?
Заранее дякую!

На сайте этой картинки нет и, наверное, не будет.
Информацию о порядке списания можно найти в ДКБО, но там она в текстовом виде (Розділ 4. "Загальні права та обов’язки Клієнта та Банку", начиная с п. 4.4.24.5.)
sauvignon
 
Повідомлень: 144
З нами з: 19.08.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:32

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

TASCOMBANK написав:
  Alex_ki написав:Уважаемый представитель, или знающие
Пытаюсь в приложении тас2ю поставить лимит на п2п в 1 грн, не получается.. можно в приложении или ИБ закрыть карту на переводы?


Если Вы желаете установить лимит суммы одной операции в системе ТAS2U, то на данный момент такой возможности нет. Этот лимит можно установить только через Контакт-центр на сутки или в отделении Банка на постоянном основании.
Через систему ТAS2U возможно изменить суточный лимит и лимит количества операций в сутки.
Для более детальной консультации оставьте Ваши контактные данные в личных сообщениях.
Немного деза: дошёл до отделения-не могут они менять лимиты на п2п, нет у оператора таких настроек. Только банкоматы, тсс и интернет, т.е. те же настройки, что я вижу в ИБ. В приложении можно менять на день, по словам горячей минималка 10к, либо через них же до любого лимита, но тоже на день. И, возможно, после вывода из беты тас2ю будет доступно изменение до меньшей суммы, чем сейчас даёт
Alex_ki
Аватар користувача
 
Повідомлень: 70
З нами з: 26.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:09

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Я тут на ветке когда-то возмущался https://forum.finance.ua/topic14570.html?start=12530#p4046104, что мне Вику больше 2-х недель везли.
Ругался в отделении, жаловался представителю. https://forum.finance.ua/topic14570.html?start=12550#p4047425

Все отморозились, мол сам дурак.
Скачал приложение тас2ю и вижу у себя в профиле заблокированную карту Weekend, которой у меня в жизни не было. Оказывается это карта которую я заказал, а потом :shock: через отделение заблокировал и мне прислали новую. :mrgreen:

А девочку ту уволили, теперь она сотрудник Альфы. Плохой, кстати сотрудник. И представитель на форуме уже другой...
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 999
З нами з: 18.05.16
Подякував: 137 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 10:13

  акет написав:В выписке операции за 07.05 и 08.05 отображаются по три раза.

Списали "Погашение процентов начисленных на несанк. овердрафт счета".
Чорний Ворон
 
Повідомлень: 40
З нами з: 03.11.14
Подякував: 145 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 14:47

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Фантом написав:Я тут на ветке когда-то возмущался что мне Вику больше 2-х недель везли.
Ругался в отделении, жаловался представителю.


Есть такое, мне тоже говорили ждать СМС. Но по факту, смс о поступлении в отделение не отправляли (не не пришло, а именно не отправляли. Была возможность проверить). После дрюканья горячки позвонили, сказали приходить забирать
Alex_ki
Аватар користувача
 
Повідомлень: 70
З нами з: 26.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1765176617671768
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Фантом і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (6634)
19.05.2018 16:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.