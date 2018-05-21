mihasik Якщо є кредит по ВІК, а так не дуже.
В мене ВІК без кредиту як отримати кредит. Яка процедура хто знає?
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Додано: Пон 21 тра, 2018 09:21
mihasik Якщо є кредит по ВІК, а так не дуже.
В мене ВІК без кредиту як отримати кредит. Яка процедура хто знає?
Додано: Пон 21 тра, 2018 13:05
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Додано: Вів 22 тра, 2018 08:25
Re: Тас2ю
Друзья, товарищи третий день не могу привязать карту ВТБ к tas2u. После ввода лукапкода, пишет не удалось привязать карту, попробуйте позже. С картами других банков всё нормально.
Это только у меня такая проблема или есть счастливчики, которым это удалось. Может есть какой-то лайфхак?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Вів 22 тра, 2018 08:51
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Проблема часто бывает, если на карте нулевой остаток. Не может 1 грн заблокировать
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Додано: Вів 22 тра, 2018 09:18
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Подскажите. Какое приложение поставить TAS24 или tas2u ? В чем разница? Только начал использовать Вику.
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