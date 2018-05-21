RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1766176717681769

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 09:21

mihasik Якщо є кредит по ВІК, а так не дуже.
В мене ВІК без кредиту як отримати кредит. Яка процедура хто знає?
radnyk
 
Повідомлень: 1075
З нами з: 29.11.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 13:05

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  radnyk написав:В мене ВІК без кредиту як отримати кредит. Яка процедура хто знає?


Варіанти без гарантій:
1. Закрити без ліміту та подати заявку на відкриття нової з лімітом.
2. Чекати поки ТАСя сама підніме ліміт.

з.і. в мене Віка без ліміту :(
Поки чекаю.
V2
4
 
Повідомлень: 5167
З нами з: 03.07.09
Подякував: 199 раз.
Подякували: 761 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 08:25

Re: Тас2ю

Друзья, товарищи третий день не могу привязать карту ВТБ к tas2u. После ввода лукапкода, пишет не удалось привязать карту, попробуйте позже. С картами других банков всё нормально.
Это только у меня такая проблема или есть счастливчики, которым это удалось. Может есть какой-то лайфхак?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1001
З нами з: 18.05.16
Подякував: 137 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 08:51

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Фантом написав:Друзья, товарищи третий день не могу привязать карту ВТБ к tas2u. После ввода лукапкода, пишет не удалось привязать карту, попробуйте позже. С картами других банков всё нормально.
Это только у меня такая проблема или есть счастливчики, которым это удалось. Может есть какой-то лайфхак?
Проблема часто бывает, если на карте нулевой остаток. Не может 1 грн заблокировать
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20836
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1073 раз.
Подякували: 4618 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 09:18

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Подскажите. Какое приложение поставить TAS24 или tas2u ? В чем разница? Только начал использовать Вику.
lel
 
Повідомлень: 1591
З нами з: 10.12.13
Подякував: 813 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1766176717681769
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Computer, Google Feedfetcher, jay2004 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (6660)
22.05.2018 10:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.