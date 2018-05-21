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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1767176817691770>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 09:21

mihasik Якщо є кредит по ВІК, а так не дуже.
В мене ВІК без кредиту як отримати кредит. Яка процедура хто знає?
radnyk
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 13:05

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  radnyk написав:В мене ВІК без кредиту як отримати кредит. Яка процедура хто знає?


Варіанти без гарантій:
1. Закрити без ліміту та подати заявку на відкриття нової з лімітом.
2. Чекати поки ТАСя сама підніме ліміт.

з.і. в мене Віка без ліміту :(
Поки чекаю.
V2
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 08:25

Re: Тас2ю

Друзья, товарищи третий день не могу привязать карту ВТБ к tas2u. После ввода лукапкода, пишет не удалось привязать карту, попробуйте позже. С картами других банков всё нормально.
Это только у меня такая проблема или есть счастливчики, которым это удалось. Может есть какой-то лайфхак?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 08:51

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Фантом написав:Друзья, товарищи третий день не могу привязать карту ВТБ к tas2u. После ввода лукапкода, пишет не удалось привязать карту, попробуйте позже. С картами других банков всё нормально.
Это только у меня такая проблема или есть счастливчики, которым это удалось. Может есть какой-то лайфхак?
Проблема часто бывает, если на карте нулевой остаток. Не может 1 грн заблокировать
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 09:18

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Подскажите. Какое приложение поставить TAS24 или tas2u ? В чем разница? Только начал использовать Вику.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 09:32

  Faceless написав:
Фантом написав:Друзья, товарищи третий день не могу привязать карту ВТБ к tas2u. После ввода лукапкода, пишет не удалось привязать карту, попробуйте позже. С картами других банков всё нормально.
Это только у меня такая проблема или есть счастливчики, которым это удалось. Может есть какой-то лайфхак?
Проблема часто бывает, если на карте нулевой остаток. Не может 1 грн заблокировать

На карте деньги есть. Горячка лукап говорит, но карта не привязывается. Было такое и с картами Форварда, но потом всё заработало. А вот с картой ВТБ, прям беда. Четвёртый раз даёт отлуп. Вот и хотел спросить, есть ли тут люди которые привязали карты ВТБ? Чтоб понимать откуда копать, от Таси или Втб.
Востаннє редагувалось Фантом в Вів 22 тра, 2018 10:09, всього редагувалось 1 раз.
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Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 09:40

  lel написав:Подскажите. Какое приложение поставить TAS24 или tas2u ? В чем разница? Только начал использовать Вику.

в TAS24 нельзя посмотреть транзакции по Вике, в tas2u можно по гривневой составляющей без разбивки кред/собств средства.
В TAS24 можно работать с карточными, текущими, депозитными счетами, в tas2u только с карточными.
В tas2u хорошо реализованы переводы р2р
так что берите оба, но это не отменяет необходимости старого, не мобильного TAS24 :)
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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 13:11

  lel написав:Подскажите. Какое приложение поставить TAS24 или tas2u ? В чем разница? Только начал использовать Вику.

К концу года обещают TAS24 прихлопнуть.
Будет только tas2u
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 13:24

  guntherhouse777 написав:
  lel написав:Подскажите. Какое приложение поставить TAS24 или tas2u ? В чем разница? Только начал использовать Вику.

К концу года обещают TAS24 прихлопнуть.
Будет только tas2u

для начала хай работу с текущ. счетами в tas2u прикрутят, потом депо
а то щас этот экскримент выглядит тока как шаровая р2р-пополняха с весёленьким интерф-ом :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 13:45

  clientage написав:
  guntherhouse777 написав:
  lel написав:Подскажите. Какое приложение поставить TAS24 или tas2u ? В чем разница? Только начал использовать Вику.

К концу года обещают TAS24 прихлопнуть.
Будет только tas2u

для начала хай работу с текущ. счетами в tas2u прикрутят, потом депо
а то щас этот экскримент выглядит тока как шаровая р2р-пополняха с весёленьким интерф-ом :) :)

Скоро бонусные должны появится
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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