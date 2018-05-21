Додано: Вів 22 тра, 2018 08:25

Друзья, товарищи третий день не могу привязать карту ВТБ к tas2u. После ввода лукапкода, пишет не удалось привязать карту, попробуйте позже. С картами других банков всё нормально.

Это только у меня такая проблема или есть счастливчики, которым это удалось. Может есть какой-то лайфхак?

Кто не пьёт, тот не рискует.