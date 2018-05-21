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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 тра, 2018 13:49
Коллеги, есть кто привязывал карт бланш в приложение? Шота у меня два лукапа сразу приходят - первый раз вввел - первый, второй раз - второй - результат нулевой, если не считать возбужденность сб идеи, у кого то такое было?
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Додано: Вів 22 тра, 2018 14:20
Stringer написав:
Коллеги, есть кто привязывал карт бланш в приложение? Шота у меня два лукапа сразу приходят - первый раз вввел - первый, второй раз - второй - результат нулевой, если не считать возбужденность сб идеи, у кого то такое было?
Ещё в феврале по картам Абанка, Форварда, Конкорда, монобанка приходило по два лукапа, при вводе второго карты подвязывались. Разработчики обещали : "подобная ситуация была озвучена на ветке ранее, находится на исправлении. Спасибо, постараемся решить вопрос как можно скорее!" Два ообновления после этого уже прошло...
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vollena71
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Додано: Вів 22 тра, 2018 14:50
vollena71 написав: Stringer написав:
Коллеги, есть кто привязывал карт бланш в приложение? Шота у меня два лукапа сразу приходят - первый раз вввел - первый, второй раз - второй - результат нулевой, если не считать возбужденность сб идеи, у кого то такое было?
Ещё в феврале по картам Абанка, Форварда, Конкорда, монобанка приходило по два лукапа, при вводе второго карты подвязывались. Разработчики обещали : "подобная ситуация была озвучена на ветке ранее, находится на исправлении. Спасибо, постараемся решить вопрос как можно скорее!" Два ообновления после этого уже прошло...
та я вроде второй раз ввел второй... ладно, завтра попробую еще
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Додано: Вів 22 тра, 2018 15:36
clientage написав: guntherhouse777 написав: lel написав:
Подскажите. Какое приложение поставить TAS24 или tas2u ? В чем разница? Только начал использовать Вику.
К концу года обещают TAS24 прихлопнуть.
Будет только tas2u
для начала хай работу с текущ. счетами в tas2u прикрутят, потом депо
а то щас этот экскримент выглядит тока как шаровая р2р-пополняха с весёленьким интерф-ом
кстати, эта пополняха проводится как у всех - на второй рабочий день?
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