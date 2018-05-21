Коллеги, есть кто привязывал карт бланш в приложение? Шота у меня два лукапа сразу приходят - первый раз вввел - первый, второй раз - второй - результат нулевой, если не считать возбужденность сб идеи, у кого то такое было?
Stringer написав:Коллеги, есть кто привязывал карт бланш в приложение? Шота у меня два лукапа сразу приходят - первый раз вввел - первый, второй раз - второй - результат нулевой, если не считать возбужденность сб идеи, у кого то такое было?
Ещё в феврале по картам Абанка, Форварда, Конкорда, монобанка приходило по два лукапа, при вводе второго карты подвязывались. Разработчики обещали : "подобная ситуация была озвучена на ветке ранее, находится на исправлении. Спасибо, постараемся решить вопрос как можно скорее!" Два ообновления после этого уже прошло...
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Stringer написав:Коллеги, есть кто привязывал карт бланш в приложение? Шота у меня два лукапа сразу приходят - первый раз вввел - первый, второй раз - второй - результат нулевой, если не считать возбужденность сб идеи, у кого то такое было?
Ещё в феврале по картам Абанка, Форварда, Конкорда, монобанка приходило по два лукапа, при вводе второго карты подвязывались. Разработчики обещали : "подобная ситуация была озвучена на ветке ранее, находится на исправлении. Спасибо, постараемся решить вопрос как можно скорее!" Два ообновления после этого уже прошло...
та я вроде второй раз ввел второй... ладно, завтра попробую еще
guntherhouse777 написав:К концу года обещают TAS24 прихлопнуть. Будет только tas2u
для начала хай работу с текущ. счетами в tas2u прикрутят, потом депо а то щас этот экскримент выглядит тока как шаровая р2р-пополняха с весёленьким интерф-ом
кстати, эта пополняха проводится как у всех - на второй рабочий день?
Согласно условий зачисления средств, если услугу Р2Р перевода предоставляет Таксомбанк, фактически средства будут отображены на счету после 14:00 на следующий рабочий день. Для проведения операций по карте средства будут доступны моментально, после успешного проведения операции. Для более детального ознакомления предоставляю ссылку: http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... .pdf?64860