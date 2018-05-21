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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1767176817691770

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 13:49

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Коллеги, есть кто привязывал карт бланш в приложение? Шота у меня два лукапа сразу приходят - первый раз вввел - первый, второй раз - второй - результат нулевой, если не считать возбужденность сб идеи, у кого то такое было?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 14:20

  Stringer написав:Коллеги, есть кто привязывал карт бланш в приложение? Шота у меня два лукапа сразу приходят - первый раз вввел - первый, второй раз - второй - результат нулевой, если не считать возбужденность сб идеи, у кого то такое было?

Ещё в феврале по картам Абанка, Форварда, Конкорда, монобанка приходило по два лукапа, при вводе второго карты подвязывались. Разработчики обещали : "подобная ситуация была озвучена на ветке ранее, находится на исправлении. Спасибо, постараемся решить вопрос как можно скорее!" Два ообновления после этого уже прошло...
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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 14:50

  vollena71 написав:
  Stringer написав:Коллеги, есть кто привязывал карт бланш в приложение? Шота у меня два лукапа сразу приходят - первый раз вввел - первый, второй раз - второй - результат нулевой, если не считать возбужденность сб идеи, у кого то такое было?

Ещё в феврале по картам Абанка, Форварда, Конкорда, монобанка приходило по два лукапа, при вводе второго карты подвязывались. Разработчики обещали : "подобная ситуация была озвучена на ветке ранее, находится на исправлении. Спасибо, постараемся решить вопрос как можно скорее!" Два ообновления после этого уже прошло...

та я вроде второй раз ввел второй... ладно, завтра попробую еще
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 15:36

  clientage написав:
  guntherhouse777 написав:
  lel написав:Подскажите. Какое приложение поставить TAS24 или tas2u ? В чем разница? Только начал использовать Вику.

К концу года обещают TAS24 прихлопнуть.
Будет только tas2u

для начала хай работу с текущ. счетами в tas2u прикрутят, потом депо
а то щас этот экскримент выглядит тока как шаровая р2р-пополняха с весёленьким интерф-ом :) :)

кстати, эта пополняха проводится как у всех - на второй рабочий день?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 17:11

  Stringer написав:
  clientage написав:
  guntherhouse777 написав:К концу года обещают TAS24 прихлопнуть.
Будет только tas2u

для начала хай работу с текущ. счетами в tas2u прикрутят, потом депо
а то щас этот экскримент выглядит тока как шаровая р2р-пополняха с весёленьким интерф-ом :) :)

кстати, эта пополняха проводится как у всех - на второй рабочий день?


Согласно условий зачисления средств, если услугу Р2Р перевода предоставляет Таксомбанк, фактически средства будут отображены на счету после 14:00 на следующий рабочий день. Для проведения операций по карте средства будут доступны моментально, после успешного проведения операции.
Для более детального ознакомления предоставляю ссылку:
http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... .pdf?64860
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 18:24

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК расширил программу лояльности для пенсионеров!

Уважаемые клиенты! Теперь при наличии пенсионного удостоверения при размещении депозита «Стабильный» в ТАСКОМБАНКЕ получайте повышенные проценты. Так, при размещении вклада на срок 3 месяца размер бонуса составит + 0,5 % к базовой ставке в гривне и + 0,25% в долларах США и евро. При размещении средств на срок 6 и 12 месяцев дополнительно получайте+ 0,75 % к базовой ставке в гривне и + 0,25% в долларах США и евро.

Кроме этого, в банке действует повышенная ставка на остаток по пенсионным карточным счетам — 8% годовых в гривне!

Детальнее об условиях бонусной программы вы можете узнать в ближайшем отделении ТАСКОМБАНКА или по телефону контакт-центра: 0800 503 580

Приумножайте свои сбережения вместе с ТАСКОМБАНКОМ! Вместе сможем все!

http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... g,russian/

Забыли добавить фразу: Вот только пенсии мы не выплачиваем.
oksana--61
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 19:05

  Фантом написав:Друзья, товарищи третий день не могу привязать карту ВТБ к tas2u. После ввода лукапкода, пишет не удалось привязать карту, попробуйте позже. С картами других банков всё нормально.
Это только у меня такая проблема или есть счастливчики, которым это удалось. Может есть какой-то лайфхак?

Без проблем добавил карту ВТБ Базовую, тоесть никаких проблем нет с добавлением.
Главное, чтоб на карте был статок в 1 грн и естественно карта не Скарбнычка должна быть, а то она закрыта для интернет оплат.
slasva
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 19:16

  slasva написав:
  Фантом написав:Друзья, товарищи третий день не могу привязать карту ВТБ к tas2u. После ввода лукапкода, пишет не удалось привязать карту, попробуйте позже. С картами других банков всё нормально.
Это только у меня такая проблема или есть счастливчики, которым это удалось. Может есть какой-то лайфхак?

Без проблем добавил карту ВТБ Базовую, тоесть никаких проблем нет с добавлением.
Главное, чтоб на карте был статок в 1 грн и естественно карта не Скарбнычка должна быть, а то она закрыта для интернет оплат.


Спасибо. Не вяжется Вам Гроші, туды её в качель. Причём в ВТБ никаких проблем не видят. Попробую завтра карту жены привязать.
Но почти уверен, что проблема на стороне ТАСи, я эту карту без проблем в ИзиПей и Бильше вязал. Блокировку 1грн, хоть и без кода, но видел в ИБ.
А тут ничего не вижу. Так как будто и не было ничего.
Востаннє редагувалось Фантом в Вів 22 тра, 2018 19:29, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 19:20

А за чем эти привязки, П2П, что ли, бесплатное?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 19:32

  wig написав:А за чем эти привязки, П2П, что ли, бесплатное?

Потому что без привязки ни с какими картами ничего сделать нельзя, это вам не Моня. Скачайте, сами посмотрите.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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