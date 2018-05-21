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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 тра, 2018 13:49
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Коллеги, есть кто привязывал карт бланш в приложение? Шота у меня два лукапа сразу приходят - первый раз вввел - первый, второй раз - второй - результат нулевой, если не считать возбужденность сб идеи, у кого то такое было?
Додано: Вів 22 тра, 2018 14:20
Ещё в феврале по картам Абанка, Форварда, Конкорда, монобанка приходило по два лукапа, при вводе второго карты подвязывались. Разработчики обещали : "подобная ситуация была озвучена на ветке ранее, находится на исправлении. Спасибо, постараемся решить вопрос как можно скорее!" Два ообновления после этого уже прошло...
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Додано: Вів 22 тра, 2018 14:50
та я вроде второй раз ввел второй... ладно, завтра попробую еще
Додано: Вів 22 тра, 2018 15:36
кстати, эта пополняха проводится как у всех - на второй рабочий день?
Додано: Вів 22 тра, 2018 17:11
Согласно условий зачисления средств, если услугу Р2Р перевода предоставляет Таксомбанк, фактически средства будут отображены на счету после 14:00 на следующий рабочий день. Для проведения операций по карте средства будут доступны моментально, после успешного проведения операции.
Для более детального ознакомления предоставляю ссылку:
Додано: Вів 22 тра, 2018 18:24
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
ТАСКОМБАНК расширил программу лояльности для пенсионеров!
Уважаемые клиенты! Теперь при наличии пенсионного удостоверения при размещении депозита «Стабильный» в ТАСКОМБАНКЕ получайте повышенные проценты. Так, при размещении вклада на срок 3 месяца размер бонуса составит + 0,5 % к базовой ставке в гривне и + 0,25% в долларах США и евро. При размещении средств на срок 6 и 12 месяцев дополнительно получайте+ 0,75 % к базовой ставке в гривне и + 0,25% в долларах США и евро.
Кроме этого, в банке действует повышенная ставка на остаток по пенсионным карточным счетам — 8% годовых в гривне!
Детальнее об условиях бонусной программы вы можете узнать в ближайшем отделении ТАСКОМБАНКА или по телефону контакт-центра: 0800 503 580
Приумножайте свои сбережения вместе с ТАСКОМБАНКОМ! Вместе сможем все!
Забыли добавить фразу: Вот только пенсии мы не выплачиваем.
Додано: Вів 22 тра, 2018 19:05
Без проблем добавил карту ВТБ Базовую, тоесть никаких проблем нет с добавлением.
Главное, чтоб на карте был статок в 1 грн и естественно карта не Скарбнычка должна быть, а то она закрыта для интернет оплат.
Додано: Вів 22 тра, 2018 19:16
Спасибо. Не вяжется Вам Гроші, туды её в качель. Причём в ВТБ никаких проблем не видят. Попробую завтра карту жены привязать.
Но почти уверен, что проблема на стороне ТАСи, я эту карту без проблем в ИзиПей и Бильше вязал. Блокировку 1грн, хоть и без кода, но видел в ИБ.
А тут ничего не вижу. Так как будто и не было ничего.
Востаннє редагувалось Фантом в Вів 22 тра, 2018 19:29, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Вів 22 тра, 2018 19:20
А за чем эти привязки, П2П, что ли, бесплатное?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Вів 22 тра, 2018 19:32
Потому что без привязки ни с какими картами ничего сделать нельзя, это вам не Моня. Скачайте, сами посмотрите.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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