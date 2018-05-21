Фантом
Ну, хоть на себя без комиссии? Иначе чего качать.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 тра, 2018 20:13
Фантом
Ну, хоть на себя без комиссии? Иначе чего качать.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Вів 22 тра, 2018 21:12
а если я в этот же день депозит пополню, то будет взята плата за технический овердрафт?
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