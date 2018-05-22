RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1768176917701771

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 20:13

Фантом
Ну, хоть на себя без комиссии? Иначе чего качать.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2971
З нами з: 06.01.12
Подякував: 49 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 21:12

  TASCOMBANK написав:
  Stringer написав:кстати, эта пополняха проводится как у всех - на второй рабочий день?


Согласно условий зачисления средств, если услугу Р2Р перевода предоставляет Таксомбанк, фактически средства будут отображены на счету после 14:00 на следующий рабочий день. Для проведения операций по карте средства будут доступны моментально, после успешного проведения операции.
Для более детального ознакомления предоставляю ссылку:
http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... .pdf?64860

а если я в этот же день депозит пополню, то будет взята плата за технический овердрафт?
J
 
Повідомлень: 3962
З нами з: 19.01.08
Подякував: 14 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 23:01

  TASCOMBANK написав:
  Stringer написав:кстати, эта пополняха проводится как у всех - на второй рабочий день?


Согласно условий зачисления средств, если услугу Р2Р перевода предоставляет Таксомбанк, фактически средства будут отображены на счету после 14:00 на следующий рабочий день. Для проведения операций по карте средства будут доступны моментально, после успешного проведения операции.
Для более детального ознакомления предоставляю ссылку:
http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... .pdf?64860

Спасибо, а какие лимиты на это п2п пополнение?
Stringer
 
Повідомлень: 7578
З нами з: 23.01.13
Подякував: 211 раз.
Подякували: 1040 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 08:25

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Кто просветит. Банка Рекламирует акцию - при установлении мобильного приложения переводы между картами без комиссии. Это только для входящих переводов на карты ТАС или для всех??
бульбик
 
Повідомлень: 500
З нами з: 21.05.14
Подякував: 15 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 08:28

  J написав:
  TASCOMBANK написав:
  Stringer написав:кстати, эта пополняха проводится как у всех - на второй рабочий день?


Согласно условий зачисления средств, если услугу Р2Р перевода предоставляет Таксомбанк, фактически средства будут отображены на счету после 14:00 на следующий рабочий день. Для проведения операций по карте средства будут доступны моментально, после успешного проведения операции.
Для более детального ознакомления предоставляю ссылку:
http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... .pdf?64860

а если я в этот же день депозит пополню, то будет взята плата за технический овердрафт?

Теховера не будет по той простой причине, что тас24 просто не пропустит такой платеж. Я ради эксперимента попытался на сотку, предварительно зачисленную с мони через tas2u погасить кредит по Вике. Результат "відмовлено в АБС". Оператор "гарячки" подтвердила - пока не пройдет фактическое зачисление по счету - тас24 не позволит сумму поступившую по р2р перечислить на какие-либо свои счета (депо, погашение кредита, текущие etc.).
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 496
З нами з: 20.03.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 08:32

we погашение через иб

вот с родной карты(деб.счета) действительно стало проходить минут за 10
а вот с тек.счета как должно?
со вчерашнего вечера не дошло
v57
 
Повідомлень: 1715
З нами з: 14.03.10
Подякував: 62 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 08:59

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

бульбик написав:Кто просветит. Банка Рекламирует акцию - при установлении мобильного приложения переводы между картами без комиссии. Это только для входящих переводов на карты ТАС или для всех??
Это только в tas2u и пока она в бета версии
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20842
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1073 раз.
Подякували: 4620 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 09:29

16.05 была проплата за интернет,деньги списаны, на счет провайдера не поступили до сих пор.
Как можно получить квитанцию?
mihasik
 
Повідомлень: 316
З нами з: 26.10.11
Подякував: 14 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1768176917701771
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Computer, КУБ і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.