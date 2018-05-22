Stringer написав:кстати, эта пополняха проводится как у всех - на второй рабочий день?
Согласно условий зачисления средств, если услугу Р2Р перевода предоставляет Таксомбанк, фактически средства будут отображены на счету после 14:00 на следующий рабочий день. Для проведения операций по карте средства будут доступны моментально, после успешного проведения операции. Для более детального ознакомления предоставляю ссылку: http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... .pdf?64860
а если я в этот же день депозит пополню, то будет взята плата за технический овердрафт?
Stringer написав:кстати, эта пополняха проводится как у всех - на второй рабочий день?
Согласно условий зачисления средств, если услугу Р2Р перевода предоставляет Таксомбанк, фактически средства будут отображены на счету после 14:00 на следующий рабочий день. Для проведения операций по карте средства будут доступны моментально, после успешного проведения операции. Для более детального ознакомления предоставляю ссылку: http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... .pdf?64860
Stringer написав:кстати, эта пополняха проводится как у всех - на второй рабочий день?
Согласно условий зачисления средств, если услугу Р2Р перевода предоставляет Таксомбанк, фактически средства будут отображены на счету после 14:00 на следующий рабочий день. Для проведения операций по карте средства будут доступны моментально, после успешного проведения операции. Для более детального ознакомления предоставляю ссылку: http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... .pdf?64860
а если я в этот же день депозит пополню, то будет взята плата за технический овердрафт?
Теховера не будет по той простой причине, что тас24 просто не пропустит такой платеж. Я ради эксперимента попытался на сотку, предварительно зачисленную с мони через tas2u погасить кредит по Вике. Результат "відмовлено в АБС". Оператор "гарячки" подтвердила - пока не пройдет фактическое зачисление по счету - тас24 не позволит сумму поступившую по р2р перечислить на какие-либо свои счета (депо, погашение кредита, текущие etc.).