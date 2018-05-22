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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1770177117721773>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 14:09

  mihasik написав:16.05 была проплата за интернет,деньги списаны, на счет провайдера не поступили до сих пор.
Как можно получить квитанцию?


Оставьте, пожалуйста, Ваши данные (ФИО, ИНН и номер телефона) в личных сообщениях, мы проверим информацию по зачислению.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 14:13

TASCOMBANK

Ответьте на мой вопрос плиз
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 14:16

  бульбик написав:TASCOMBANK

Ответьте на мой вопрос плиз


и на мой:

  Stringer написав:
  TASCOMBANK написав:
  Stringer написав:кстати, эта пополняха проводится как у всех - на второй рабочий день?


Согласно условий зачисления средств, если услугу Р2Р перевода предоставляет Таксомбанк, фактически средства будут отображены на счету после 14:00 на следующий рабочий день. Для проведения операций по карте средства будут доступны моментально, после успешного проведения операции.
Для более детального ознакомления предоставляю ссылку:
http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... .pdf?64860

Спасибо, а какие лимиты на это п2п пополнение?
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 14:19

  бульбик написав:
  Faceless написав:
бульбик написав:Кто просветит. Банка Рекламирует акцию - при установлении мобильного приложения переводы между картами без комиссии. Это только для входящих переводов на карты ТАС или для всех??
Это только в tas2u и пока она в бета версии

Так это для всех карт или только входящие платежи на ТАСкарты?

Все п2п которые делаются из tas2u
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 14:50

  бульбик написав:
  Faceless написав:
бульбик написав:Кто просветит. Банка Рекламирует акцию - при установлении мобильного приложения переводы между картами без комиссии. Это только для входящих переводов на карты ТАС или для всех??
Это только в tas2u и пока она в бета версии

Так это для всех карт или только входящие платежи на ТАСкарты?


Акция действует для всех карт. Комиссии сервиса Tas2U нет для перевода с карт любых банков, которые подключены в системе. Комиссия будет взиматься только в случае если это предусмотрено тарифами Вашей карты.
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:02

  TASCOMBANK написав:Акция действует для всех карт. Комиссии сервиса Tas2U нет для перевода с карт любых банков, которые подключены в системе. Комиссия будет взиматься только в случае если это предусмотрено тарифами Вашей карты.

А чего оно пишет "У вас еще нет платежных карт, закажите новую или добавьте карту другого банка"?
Когда у меня уже есть карты ТАСа давно.
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wig
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:03

  Stringer написав:

Спасибо, а какие лимиты на это п2п пополнение?
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Стандартные лимиты на Р2Р пополнение за одну операцию 5500 грн, общий лимит в сутки 15000 грн. Повысить лимиты на временном основании можно через Контакт-центр, или на постоянном основании через отделение Банка.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:05

  wig написав:
  TASCOMBANK написав:Акция действует для всех карт. Комиссии сервиса Tas2U нет для перевода с карт любых банков, которые подключены в системе. Комиссия будет взиматься только в случае если это предусмотрено тарифами Вашей карты.

А чего оно пишет "У вас еще нет платежных карт, закажите новую или добавьте карту другого банка"?
Когда у меня уже есть карты ТАСа давно.


Карты ТАСКОМБАНКА так же нужно подключать отдельно. Подскажите, Вы проходили процедуру идентификации в системе ?
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:17

  TASCOMBANK написав:
  Stringer написав:

Спасибо, а какие лимиты на это п2п пополнение?


Стандартные лимиты на Р2Р пополнение за одну операцию 5500 грн, общий лимит в сутки 15000 грн. Повысить лимиты на временном основании можно через Контакт-центр, или на постоянном основании через отделение Банка.

Это лимиты на карты Таскомбанка, а какое ограничение сервиса?
Больше 20к в сутки точно можно, да и одна операция, наверно, ограничена 14999.
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:19

  TASCOMBANK написав:Карты ТАСКОМБАНКА так же нужно подключать отдельно. Подскажите, Вы проходили процедуру идентификации в системе ?

Да, и это тем более удивительно.
Ведь при этой процедуре оно у меня спросило номер карты (подсунул вику), но, даже ее не подвязало! Подтянулся только емейл и фио.
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wig
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