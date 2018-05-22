Stringer написав:кстати, эта пополняха проводится как у всех - на второй рабочий день?
Согласно условий зачисления средств, если услугу Р2Р перевода предоставляет Таксомбанк, фактически средства будут отображены на счету после 14:00 на следующий рабочий день. Для проведения операций по карте средства будут доступны моментально, после успешного проведения операции. Для более детального ознакомления предоставляю ссылку: http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... .pdf?64860
бульбик написав:Кто просветит. Банка Рекламирует акцию - при установлении мобильного приложения переводы между картами без комиссии. Это только для входящих переводов на карты ТАС или для всех??
Это только в tas2u и пока она в бета версии
Так это для всех карт или только входящие платежи на ТАСкарты?
Акция действует для всех карт. Комиссии сервиса Tas2U нет для перевода с карт любых банков, которые подключены в системе. Комиссия будет взиматься только в случае если это предусмотрено тарифами Вашей карты.
TASCOMBANK написав:Акция действует для всех карт. Комиссии сервиса Tas2U нет для перевода с карт любых банков, которые подключены в системе. Комиссия будет взиматься только в случае если это предусмотрено тарифами Вашей карты.
А чего оно пишет "У вас еще нет платежных карт, закажите новую или добавьте карту другого банка"? Когда у меня уже есть карты ТАСа давно.
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Стандартные лимиты на Р2Р пополнение за одну операцию 5500 грн, общий лимит в сутки 15000 грн. Повысить лимиты на временном основании можно через Контакт-центр, или на постоянном основании через отделение Банка.
TASCOMBANK написав:Акция действует для всех карт. Комиссии сервиса Tas2U нет для перевода с карт любых банков, которые подключены в системе. Комиссия будет взиматься только в случае если это предусмотрено тарифами Вашей карты.
А чего оно пишет "У вас еще нет платежных карт, закажите новую или добавьте карту другого банка"? Когда у меня уже есть карты ТАСа давно.
Карты ТАСКОМБАНКА так же нужно подключать отдельно. Подскажите, Вы проходили процедуру идентификации в системе ?
Стандартные лимиты на Р2Р пополнение за одну операцию 5500 грн, общий лимит в сутки 15000 грн. Повысить лимиты на временном основании можно через Контакт-центр, или на постоянном основании через отделение Банка.
Это лимиты на карты Таскомбанка, а какое ограничение сервиса? Больше 20к в сутки точно можно, да и одна операция, наверно, ограничена 14999.
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