Т.е. на 5500 не обращать внимания, если пополняешь, к примеру, карту ТАСа картой другого банка?
И, на погашение кредита они пойдут до 25-го, если сегодня-завтра так перевести?
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Додано: Сер 23 тра, 2018 15:21
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Т.е. на 5500 не обращать внимания, если пополняешь, к примеру, карту ТАСа картой другого банка?
И, на погашение кредита они пойдут до 25-го, если сегодня-завтра так перевести?
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Додано: Сер 23 тра, 2018 15:27
Интересуют лимиты на общую сумму пополнений в день, месяц через тас2ю, и лимиты на суммы списаний с карты донора, при пополнении карт таса через тас2ю?
еще устроит вариант, что они отсутствуют
Додано: Сер 23 тра, 2018 15:34
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
А шото у меня в ИБ глюк:
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есть еще у кого такие приколы?
Додано: Сер 23 тра, 2018 15:36
У меня бОльшие суммы проходили
Вчерашние переводы сегодня утром были уже учтены в погашении Б5. Но по Вике с дебетного на погашение кредита можно только на следующий день перебросить
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Додано: Сер 23 тра, 2018 15:49
А вы в опердень кидали, или ближе к вечеру?
Если завтра кинуть, точно учтутся, или регламент плюс-минус три дня?
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Додано: Сер 23 тра, 2018 15:58
И так, и так
Вот если я напишу "точно учтутся", а они не будут учтены по какой-либо причине и будет вылет из грейса, кого Вы будете обвинять?
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