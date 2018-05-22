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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1770177117721773

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:21

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  vollena71 написав:Это лимиты на карты Таскомбанка

Т.е. на 5500 не обращать внимания, если пополняешь, к примеру, карту ТАСа картой другого банка?
И, на погашение кредита они пойдут до 25-го, если сегодня-завтра так перевести?
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wig
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:27

  TASCOMBANK написав:
  Stringer написав:

Спасибо, а какие лимиты на это п2п пополнение?


Стандартные лимиты на Р2Р пополнение за одну операцию 5500 грн, общий лимит в сутки 15000 грн. Повысить лимиты на временном основании можно через Контакт-центр, или на постоянном основании через отделение Банка.

Интересуют лимиты на общую сумму пополнений в день, месяц через тас2ю, и лимиты на суммы списаний с карты донора, при пополнении карт таса через тас2ю?
еще устроит вариант, что они отсутствуют
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:34

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

А шото у меня в ИБ глюк:
Бонусний рахунок -66.60 UAH

есть еще у кого такие приколы?
vovab
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:36

  wig написав:Т.е. на 5500 не обращать внимания, если пополняешь, к примеру, карту ТАСа картой другого банка?

У меня бОльшие суммы проходили
И, на погашение кредита они пойдут до 25-го, если сегодня-завтра так перевести?

Вчерашние переводы сегодня утром были уже учтены в погашении Б5. Но по Вике с дебетного на погашение кредита можно только на следующий день перебросить
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:49

  vollena71 написав:Вчерашние переводы сегодня утром были уже учтены в погашении Б5.

А вы в опердень кидали, или ближе к вечеру?
Если завтра кинуть, точно учтутся, или регламент плюс-минус три дня?
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:58

  wig написав:А вы в опердень кидали, или ближе к вечеру?

И так, и так
Если завтра кинуть, точно учтутся, или регламент плюс-минус три дня?

Вот если я напишу "точно учтутся", а они не будут учтены по какой-либо причине и будет вылет из грейса, кого Вы будете обвинять?
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