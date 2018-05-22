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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1771177217731774

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:55

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Держатели Вики, подскажите, кэшбек по валютным транзакциям выплачивается в валюте же и зачисляется на соответствующие валютные субсчета? Если да, то как с него взимается налог?
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:57

  Кащей написав:Держатели Вики, подскажите, кэшбек по валютным транзакциям выплачивается в валюте же и зачисляется на соответствующие валютные субсчета? Если да, то как с него взимается налог?

в грише конечно)
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 17:09

  Кащей написав:Держатели Вики, подскажите, кэшбек по валютным транзакциям выплачивается в валюте же и зачисляется на соответствующие валютные субсчета? Если да, то как с него взимается налог?


Бонусы начисляются только в национальной валюте. Не зависимо от того в какой валюте была проведена операция.
TASCOMBANK
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