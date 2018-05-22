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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 тра, 2018 16:55
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Держатели Вики, подскажите, кэшбек по валютным транзакциям выплачивается в валюте же и зачисляется на соответствующие валютные субсчета? Если да, то как с него взимается налог?
Додано: Сер 23 тра, 2018 16:57
Додано: Сер 23 тра, 2018 17:09
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