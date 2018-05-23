|
|
|
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 тра, 2018 16:55
Держатели Вики, подскажите, кэшбек по валютным транзакциям выплачивается в валюте же и зачисляется на соответствующие валютные субсчета? Если да, то как с него взимается налог?
-
Кащей
-
-
- Повідомлень: 971
- З нами з: 30.08.09
- Подякував: 93 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 тра, 2018 16:57
Кащей написав:
Держатели Вики, подскажите, кэшбек по валютным транзакциям выплачивается в валюте же и зачисляется на соответствующие валютные субсчета? Если да, то как с него взимается налог?
в грише конечно)
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 652
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 528 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 тра, 2018 17:09
Кащей написав:
Держатели Вики, подскажите, кэшбек по валютным транзакциям выплачивается в валюте же и зачисляется на соответствующие валютные субсчета? Если да, то как с него взимается налог?
Бонусы начисляются только в национальной валюте. Не зависимо от того в какой валюте была проведена операция.
-
TASCOMBANK
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2334
- З нами з: 17.07.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 144 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 тра, 2018 18:17
vollena71 написав:
Вот если я напишу "точно учтутся", а они не будут учтены по какой-либо причине и будет вылет из грейса, кого Вы будете обвинять?
Вы же не представитель банка, а за свои деньги каждый отвечает сам.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 2976
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|