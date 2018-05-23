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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 тра, 2018 16:55
Держатели Вики, подскажите, кэшбек по валютным транзакциям выплачивается в валюте же и зачисляется на соответствующие валютные субсчета? Если да, то как с него взимается налог?
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Кащей
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Додано: Сер 23 тра, 2018 16:57
Кащей написав:
Держатели Вики, подскажите, кэшбек по валютным транзакциям выплачивается в валюте же и зачисляется на соответствующие валютные субсчета? Если да, то как с него взимается налог?
в грише конечно)
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Bosstone
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Додано: Сер 23 тра, 2018 17:09
Кащей написав:
Держатели Вики, подскажите, кэшбек по валютным транзакциям выплачивается в валюте же и зачисляется на соответствующие валютные субсчета? Если да, то как с него взимается налог?
Бонусы начисляются только в национальной валюте. Не зависимо от того в какой валюте была проведена операция.
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TASCOMBANK
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Додано: Сер 23 тра, 2018 18:17
vollena71 написав:
Вот если я напишу "точно учтутся", а они не будут учтены по какой-либо причине и будет вылет из грейса, кого Вы будете обвинять?
Вы же не представитель банка, а за свои деньги каждый отвечает сам.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Сер 23 тра, 2018 22:55
В тас24 могу выставить нулевые лимиты на нал и интернет.
В тас2ю минимальные значения - единички.
Причем 0 в одном означает 1 в другом и наоборот
Это так и должно быть или что то не понимаю?
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curiousobro
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Додано: Сер 23 тра, 2018 23:11
Фантом написав: mihasik написав:
16.05 была проплата за интернет,деньги списаны, на счет провайдера не поступили до сих пор.
Как можно получить квитанцию?
А через какой сервис?
tas2u
По шаблону,по которому уже отправлялось без проблем.
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mihasik
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Додано: Чет 24 тра, 2018 06:43
курси валют банку на вході в тас2ю це курс валют готівковий у відділенні чи курс карток?
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casper12
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Додано: Чет 24 тра, 2018 07:45
Точно не карт, раз уже попался на это
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Alex_ki
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Додано: Чет 24 тра, 2018 09:58
TASCOMBANK написав: sergey sv написав: vovab написав:
А шото у меня в ИБ глюк:
Бонусний рахунок -66.60 UAH
есть еще у кого такие приколы?
И у меня сумма на Бонусном рахунке уменьшилась.
Оставьте, пожалуйста, Ваши контактные данные для проверки. (ФИО,ИНН, номер телефона)
вчера отправил в личку, сегодня пока по-прежнему минус.
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vovab
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Додано: Чет 24 тра, 2018 10:18
Давно не гасил Виику, подзабыл нюансы.
Вчера в 9:00 отправил сэп из Аллы в ТАС на счет 2909.
Деньги до сих пор не приехали. Когда их ждать ?
Саппорт Таси лопочет про 3 банковских дня.
Когда начинать беспокоиться ?
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mustbe
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