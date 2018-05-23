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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1772177317741775>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:55

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Держатели Вики, подскажите, кэшбек по валютным транзакциям выплачивается в валюте же и зачисляется на соответствующие валютные субсчета? Если да, то как с него взимается налог?
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:57

  Кащей написав:Держатели Вики, подскажите, кэшбек по валютным транзакциям выплачивается в валюте же и зачисляется на соответствующие валютные субсчета? Если да, то как с него взимается налог?

в грише конечно)
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 17:09

  Кащей написав:Держатели Вики, подскажите, кэшбек по валютным транзакциям выплачивается в валюте же и зачисляется на соответствующие валютные субсчета? Если да, то как с него взимается налог?


Бонусы начисляются только в национальной валюте. Не зависимо от того в какой валюте была проведена операция.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 18:17

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  vollena71 написав:Вот если я напишу "точно учтутся", а они не будут учтены по какой-либо причине и будет вылет из грейса, кого Вы будете обвинять?

Вы же не представитель банка, а за свои деньги каждый отвечает сам.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 22:55

Tas2u глюки с лимитами

В тас24 могу выставить нулевые лимиты на нал и интернет.

В тас2ю минимальные значения - единички.

Причем 0 в одном означает 1 в другом и наоборот :)

Это так и должно быть или что то не понимаю?
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 23:11

  Фантом написав:
  mihasik написав:16.05 была проплата за интернет,деньги списаны, на счет провайдера не поступили до сих пор.
Как можно получить квитанцию?

А через какой сервис?

tas2u
По шаблону,по которому уже отправлялось без проблем.
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 06:43

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

курси валют банку на вході в тас2ю це курс валют готівковий у відділенні чи курс карток?
casper12
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 07:45

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Точно не карт, раз уже попался на это
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 09:58

  TASCOMBANK написав:
  sergey sv написав:
  vovab написав:А шото у меня в ИБ глюк:
Бонусний рахунок -66.60 UAH

есть еще у кого такие приколы?


И у меня сумма на Бонусном рахунке уменьшилась.


Оставьте, пожалуйста, Ваши контактные данные для проверки. (ФИО,ИНН, номер телефона)


вчера отправил в личку, сегодня пока по-прежнему минус.
vovab
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 10:18

Давно не гасил Виику, подзабыл нюансы.
Вчера в 9:00 отправил сэп из Аллы в ТАС на счет 2909.
Деньги до сих пор не приехали. Когда их ждать ?
Саппорт Таси лопочет про 3 банковских дня.
Когда начинать беспокоиться ?
mustbe
 
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