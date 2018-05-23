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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1772177317741775

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 10:25

  mustbe написав:Давно не гасил Виику, подзабыл нюансы.
Вчера в 9:00 отправил сэп из Аллы в ТАС на счет 2909.
Деньги до сих пор не приехали. Когда их ждать ?
Саппорт Таси лопочет про 3 банковских дня.
Когда начинать беспокоиться ?

та должны уже быть ваащето
Недавно ж хвастались, шо теперь вааще каждые 2ч проводят пополняхи. Даж в Вс подымают авторизац. остаток при пополнении по внутрибанку!!
Мож то пенсы стали свои гроши забирать и Тася чуток... припухла :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 10:38

  mustbe написав:Давно не гасил Виику, подзабыл нюансы.
Вчера в 9:00 отправил сэп из Аллы в ТАС на счет 2909.
Деньги до сих пор не приехали. Когда их ждать ?
Саппорт Таси лопочет про 3 банковских дня.
Когда начинать беспокоиться ?


А на том счету 2909 деньги то есть или были?
Если нет то возможно реквизиты попутали либо Альфа тормозит что маловерятно.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 10:54

  Aps написав:А на том счету 2909 деньги то есть или были?
Если нет то возможно реквизиты попутали либо Альфа тормозит что маловерятно.

Денег там не было, кредлим был выжран подчистую.
А это разве играет роль ?
Реквизиты - точно правильные, платил по шаблону, которым успешно пользовался раз 10. Последний раз - в начале года.
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 11:06

  mustbe написав:
  Aps написав:А на том счету 2909 деньги то есть или были?
Если нет то возможно реквизиты попутали либо Альфа тормозит что маловерятно.

Денег там не было, кредлим был выжран подчистую.
А это разве играет роль ?
Реквизиты - точно правильные, платил по шаблону, которым успешно пользовался раз 10. Последний раз - в начале года.

Еще есть вариянт "покращення" после обсуждений на форуме
curiousobro
 
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