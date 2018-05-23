та должны уже быть ваащето
Недавно ж хвастались, шо теперь вааще каждые 2ч проводят пополняхи. Даж в Вс подымают авторизац. остаток при пополнении по внутрибанку!!
Мож то пенсы стали свои гроши забирать и Тася чуток... припухла
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 тра, 2018 10:25
та должны уже быть ваащето
Недавно ж хвастались, шо теперь вааще каждые 2ч проводят пополняхи. Даж в Вс подымают авторизац. остаток при пополнении по внутрибанку!!
Мож то пенсы стали свои гроши забирать и Тася чуток... припухла
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 24 тра, 2018 10:38
А на том счету 2909 деньги то есть или были?
Если нет то возможно реквизиты попутали либо Альфа тормозит что маловерятно.
Додано: Чет 24 тра, 2018 10:54
Денег там не было, кредлим был выжран подчистую.
А это разве играет роль ?
Реквизиты - точно правильные, платил по шаблону, которым успешно пользовался раз 10. Последний раз - в начале года.
Додано: Чет 24 тра, 2018 11:06
Еще есть вариянт "покращення" после обсуждений на форуме
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