та должны уже быть ваащето
Недавно ж хвастались, шо теперь вааще каждые 2ч проводят пополняхи. Даж в Вс подымают авторизац. остаток при пополнении по внутрибанку!!
Мож то пенсы стали свои гроши забирать и Тася чуток... припухла
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 тра, 2018 10:25
та должны уже быть ваащето
Недавно ж хвастались, шо теперь вааще каждые 2ч проводят пополняхи. Даж в Вс подымают авторизац. остаток при пополнении по внутрибанку!!
Мож то пенсы стали свои гроши забирать и Тася чуток... припухла
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 24 тра, 2018 10:38
А на том счету 2909 деньги то есть или были?
Если нет то возможно реквизиты попутали либо Альфа тормозит что маловерятно.
Додано: Чет 24 тра, 2018 10:54
Денег там не было, кредлим был выжран подчистую.
А это разве играет роль ?
Реквизиты - точно правильные, платил по шаблону, которым успешно пользовался раз 10. Последний раз - в начале года.
Додано: Чет 24 тра, 2018 11:06
Еще есть вариянт "покращення" после обсуждений на форуме
Додано: Чет 24 тра, 2018 11:21
Играет конечно.
Если денег там нет и не было то значит они не зашли.
И проблема либо в реквизитах либо в отправителе.
Они ведь автоматом зачисляются на счет если правильные реквизиты.
"Покращення" в виде запрета приема внешних на этот счет конечно возможно но смысла не проследуется.
Если же они там есть, то значит проблема в распределении.
А если были но уже нет то значит распределись. Вопрос токо куда.
С него может и просрочка погаситься если вдруг возникла.
Востаннє редагувалось Aps в Чет 24 тра, 2018 11:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 24 тра, 2018 11:23
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Вика пару дней назад с Коко на 2909 за пару часов пополнила. Сегодня на Б5 гасил -меньше часа от отправки
Додано: Чет 24 тра, 2018 12:23
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
А у меня как раз второй день тормозит погашение ВиКи (гашу не через 2909 а "по старинке" на 2625, а с него потом кликаю "погасить"). Вчерашние 200 грн., которые согласно тас24 были успешно перечислены в погашение, по состоянию на 9 утра сегодняшнего дня так и не увеличили доступную сумму на ВиКе. Только где-то после 10 утра сумма на остатке увеличилась, но в то же время "задолженность в льготном периоде" не уменьшилась. Закинул еще 1 тестовую сотню сегодня. По ней через несколько минут пришла смс о погашении кредита (накануне такой смс по тестовым 200 грн. не было) - но опять таки остаток кредитных денег по карте, а также "задолженность в льготном периоде" так и остались неизменными. Так и должно быть у Таси не все гладко сейчас с погашением?
Додано: Чет 24 тра, 2018 12:44
Если вику гасить на сумму больше, чем кредит.лимит предусмотрен, то "лишние" деньги, автоматом на счет личных средств перекинуться? Или нужно гасить копейка в копейку, чтоб выйти на начальную сумму кред.лимита?
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