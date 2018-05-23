Додано: Чет 24 тра, 2018 12:23

А у меня как раз второй день тормозит погашение ВиКи (гашу не через 2909 а "по старинке" на 2625, а с него потом кликаю "погасить"). Вчерашние 200 грн., которые согласно тас24 были успешно перечислены в погашение, по состоянию на 9 утра сегодняшнего дня так и не увеличили доступную сумму на ВиКе. Только где-то после 10 утра сумма на остатке увеличилась, но в то же время "задолженность в льготном периоде" не уменьшилась. Закинул еще 1 тестовую сотню сегодня. По ней через несколько минут пришла смс о погашении кредита (накануне такой смс по тестовым 200 грн. не было) - но опять таки остаток кредитных денег по карте, а также "задолженность в льготном периоде" так и остались неизменными. Так и должно быть у Таси не все гладко сейчас с погашением?